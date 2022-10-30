مكنتش أتوقع أني أعلق على صورة زي دي!! لميس الحديدي انفعلت بشدة على الهواء بسبب فضيحة نجم المنتخب المصري.. تفاصيل مثيرة

قد يتعرض الإعلامي لمواقف كثيرة صعبة أثناء تغطيته الإعلامية، أو أمام شاشة الكاميرا وعلى الهواء مباشرة.

قد تختلف طبيعة المواقف بناءً على نوعيتها، فأحياناً تكون محركة وأحياناً ترصد الكاميرا لحظات غضب وانفعال المذيعين أثناء تغطيتهم لفعالية معينة.

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هذه المواقف لا تنتهي على الشاشة فحسب، فما إن تحصل حتى يبدأ رواد مواقع التواصل بتداول الفيديو على صفحاتهم، مرفقاً بتعليقات مختلفة، كما تسلّط المواقع الإلكترونية الضوء عليها أيضاً.

مذيعة التلفزيون المصري تنسى اسم الضيف

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمذيعة التلفزيون المصري خلال تقديمها اسم الضيف في برنامج "صباح الخير يا مصر"، إذ تعرضت لموقف محرج على الهواء بعد أن نسيت اسم ضيفها.

ويظهر الفيديو المذيعة وهي تبحث عن اسم الضيف في الأوراق، وتعتذر له معللة أنها ربما دخلت على الهواء حاملة أوراقاً أخرى، فحين قال لها الضيف اسمه، تقدمت الشافعي بالاعتذار له، ومن ثم قامت بتعريفه بشكل لائق على الهواء.

لميس الحديدي تخرج عن طورها

لم تتمالك الإعلامية لميس الحديدي نفسها خلال تعليقها على فيديو متداول لأحد نجوم المنتخب المصري.

الفيديو للنجم" السولية " ، ويظهر فيه وهو يقوم بإلقاء الميدالية التي حصل عليها عقب هزيمة النادي الأهلي أمام نادي الوداد المغربيي قبل أشهر.

لميس الحديدي لم تعجبها اللقطة فعلقت: " مكنتش أحب ولا أتوقع أني أعلق على صورة زي دي ولا أن السولية يعمل كده " .

مذيعة العربية والتلعثم

أما مذيعة قناة "العربية" فتلعثمت في نطق إحدى الكلمات، مما تسبب في دخولها في نوبة ضحك هيستيرية. وعلقت ضاحكة "أنا أعتذر، والله في مضايقات من الإعداد غير طبيعية، أنا غلطت في كلمة، وهما سخروا مني بسببها".

مذيعة "المستقبل" تعدل ملابسها على الهواء دون أن تدرك

بدورها، تعرضت مذيعة قناة "المستقبل" جويل فضول لموقف محرج على الهواء بعد أن ظنت أنها بوقت الفاصل الإعلاني، وبدأت في إصلاح ملابسها والاسترخاء على المقعد الذي تجلس عليه، إلا أن زميلتها جويل نصر تداركت الأمر سريعاً ونبهتها بأنها على الهواء، لتعتذر الأخيرة للمشاهدين، مشيرة إلى اعتقادها بأنها بفاصل إعلاني.