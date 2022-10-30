وجهها أصبح هيكل عظمي!! إطلالة مفزعة لوفاء عامر تبكي الجمهور عليها!! لن تصدق ما حدث لها!!

أطلت الفنانة وفاء عامر مؤخراً عبر برنامج "البخت" لتتصدر عناوين الأخبار ومؤشرات التريند بعد كشف الكثير من الأسرار.

وعلّقت عامر على انفصال شقيقتها آيتن، ففي سؤال لها عن حقيقة رفضها لانفصال شقيقتها، قالت وفاء: "أنا ما رح جاوب خلاص، كل شيء نصيب، محمد ربنا يسعده ويكرمه وهو شخص كويس".

كما تصدرت النجمة المصرية مؤشرات البحث وأحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت فيها وهي تعاني من النحافة الشديدة.

وأثارت النجمة وفاء عامر الاهتمام بشكلها حيث بدا أنها خسرت الكثير من وزنها وهو ما تبين من خلال وجهها وقوامها.

نحافة الفنانة وفاء عامر الزائدة أصابت صدمة لجمهورها، الذي كان معتاد على إطلالتها بقوام ممتلئ.

وعلى الرغم من أن الصورة التي التقطت لها هي من أحد أعمالها الفنية إلا أن لا علاقة للمكياج بنحافتها وظهورها بهذا الشكل الهزيل.

ويعتقد كثيرون أن الريجيم القاسي الذي اتبعته وفاء عامر في إحدى مراحل حياتها كان سبباً رئيسياً في ظهورها بهذا الشكل الصادم.

وعلى صعيد آخر أكدت الفنانة وفاء عامر، أنها تذهب لـ طبيبة نفسية، معلقة :" هي شتيمة ولا أيه الذهاب لـ طبيبة نفسية".

وأضافت خلال حوار تلفزيوني، أن :" اه بروح عشان ساعات بدور على نفسي و مش بلقيها، فبروح لـ الطبيبة".

ولفتت إلى أن كل شخص يكون لديه مشكلات، وفى وقت يريد أن يخرج ما بدخلة، وأوضحت أن الطبيبة النفسية نصحتها بـ ممارسة الرياضة".