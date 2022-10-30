خطر رهيب لا تشربه ابداً مهما كانت حاجتك اليه هذا المشروب اللذيذ الطعم يرفع السكر بالدم بشكل جنوني ويسبب فشل كلوي على الفور !

يتواجد الكثير من المشروبات اللذيذة التي لا يستطيع الشخص الاستغناء عنها في أي منزل وخاصة حيث تعمل هذه المشروبات على تجديد الطاقة في الجسم بسرعة مثل التمر الهندي وبلح الشام أيضا فتعطي الجسم السعرات الحرارية اللازمة التي يحتاجها ومع ذلك سترى بأن هناك مشروب يسبب ارتفاع السكر بشدة في الدم وذلك يجعله يسبب ويترك وراءه العديد من الأمراض وخاصة لدى الشخص المصاب بمرض السكر.

مشروبات خطر على مريض السكر

تعتبر تلك المشروبات هي المحليات السكرية التي تكون عبارة خليط من بودر ويتم عمله مثل عصائر التمر هندي البودر و يسبب ذلك الكثير من الإنتفاخات والغازات الكثيرة إضافة إلى جانب يعمل على إرتفاع السكر في الدم

والسوبيا البودر التي تسبب العديد من الإنتفاخات والمشاكل الصحية أولهما السوبيا البودر:وهي عن مكون السوبيا البودر المضاف إلى الماء حيث يعمل على تحيلتها ويقوموا التجار ببعض الإضافات الأخرى المتعددة إليها

لتعطي نكهة مميزة وطعم مميز وهذه الإضافات مضرة جدا ومؤذية بالصحة ويمكن أن تؤدي إلى التسمم والموت وإرتفاع السكر في الدم وتؤدي إلى إنخفاض مستوى الضغط في الجسم أيضا .

ثانيا التمر هندي البودر: ويعتبر واحدا من المحليات السكرية التي تؤثر على صحة الإنسان تأثيرا سلبيا وقويا حيث يقوم التجار بإضافة التمر الهندي المتواجد عندهم البودر إلى الماء مع الإضافات الأخرى المضرة والمؤثرة بالصحة مما يسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم ويترك اثار أخرى ضارة بالإنسان.