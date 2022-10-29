اتفرج - انت الان تتابع خبر اتفرج .. لورديانا تشعل حمارس الشباب بأقصر بجامة عندها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الراقصة البرازيلية لورديانا، فيديو جديد لها عبر خاصية الاستوري على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات الصور انستجرام.

وظهرت لورديانا خلال تواجدها غرفة نومها وبجوار سرير النوم الخاص بها، مرتدية بيجامة هو شورت من اللون البينك والأسود المكشوفة من منطقة الصدر بشكل كبير ومن منطقة الأفخاذ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه والإكسسورات ومع ترك شعرها على ظهرها.

وحاء إطلاله الراقصة البرازيلية كدعاية لإحدي العلامات التجارية العالمية المعرفة داخل جمهورية مصر العربية وخارجها الخاصة بملابس السيدات