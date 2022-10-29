ملعقة واحدة من هذا وكوب ماء دافئ.. لن تصدق أن هذا الرجيم السحري الذي أفقد الفنان شيكو 40 كيلو خلال أسابيع

تحدث الفنان شيكو خلال لقائه في برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON E،عن نقص وزنه، كاشفاً عن تجربته مع التخسيس، وأنه فقد أكثر من 40 كيلو خلال 6 أسابيع.

وأوضح أنه خسر وزنه من خلال إتباعه نظام غذائي صحي، حيث أنه حرص كل يوم في الصباح على شرب ماء دافئ به ملعقة من عصير ليمون، لافتاً إلى أن هذا المشروب يعمل على تنظيف الجسم من أي سموم به.

موضحًا أن وزنه وصل لـ 120 كيلو جرام خلال فترة عمله في فيلم "ورقة شفرة"، وكان هذا الرقم هو الأقل بالنسبة له حتى الآن، لافتًا إلى أنه توقف عن الريجيم ولم يعد لديه أي تأنيب ضمير تجاه الطعام.

وكان شارك الفنان شيكو جمهوره في صورة جديدة له أثناء اتباعه النظام الغذائي الجديد، وظهر وهو يأكل «كبسة باللحم»، وكتب معلقا: «النهاردة اول يوم دايت».

وحصدت الصورة العديد من التعليقات الطريفة من قبل الجمهور الذي سخر من الفنان، كما علق عدد من الفنانين أيضا ومنهم مي سليم، إيناس عز الدين، أحمد زاهر الذي طالبه بقطعة من الدايت.