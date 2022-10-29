مقيم في السعودية يتجرد من مشاعر الابوة ويزوج ابنته فائقة الجمال لأربعة شباب سعوديين بربع مليون ريال وفي ليلة دخلتها حدثت المفاجئة التي اصابت الشباب بالجنون !

أعاد ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الإجتماعي تداول قصة نصب طريفة حدثت في منتصف العام 2014، وكان بطلها مقيم، وأربعة مواطنين سعوديين.

وفي تفاصيل الحادثة، فقد تعرض أربعة سعوديين في بريدة، مطلع فبراير من العام 2014، إلى عملية نصب من مقيم استولى على 200 ألف ريال بعد أن وعد كل واحد منهم بتزويجه ابنته مقابل مهر يقدر بـ50 ألف ريال.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام سعودية في ذالك الوقت، فقد أوضح مصدر رسمي، أن المقيم الذي مكث في بريدة أربعة أشهر، استولى على 200 آلف ريال من مواطنين،

حيث يسمح للخاطب برؤية شرعية لابنته وبعد رضا الخاطب بابنته يطلب منه 50 ألف ريال كمهر وتجهيز الزوجة قبل عقد النكاح.

وأضاف المصدر أن الجاني غادر المملكة بعد أن جمع المبلغ وهرب إلى الأردن، موضحاً أنه جرى التوصل إلى عنوان ذلك الشخص تمهيداً لتوكيل محام يسترد مبالغ الخاطبين.

ورجح الناشطين الذين أعادو تداول الحادثة، بأن إبنة اللص قد تكون فائقة الجمال، وهو ما مكن والدها من تنفيذ مخططه بسهولة، بالإضافة إلى كون الخطاب المخدوعين قد يكونون كبار في السن.