لن تصدق ما فعلته الفنانة نادية الجندي للحفاظ على جمالها رغم تجاوزها الستين من عمرها.. ما كشفته الفنانة فاجئ الجميع!!

كشفت الفنانة نادية الجندي أيضاً عن سر جمالها وشبابها بعد تخطيها الستين، وقالت إنها تتبع قواعد صارمة طوال حياتها، وأن نظامها الأساسي هو حرمان نفسها من كل شيء، وتعيش في نظام غذائي صارم طوال الوقت.

كما قدمت نادية الجندي نصائحها للجمهور للحفاظ على الرشاقة والجمال مثلها، وقالت إن نظامها الغذائي والحياتي يعتمد على الحرمان من الأكل والابتعاد عن التدخين والنوم مبكراً وممارسة الرياضة باستمرار، ووصفت هذا الأمر بالنظام الصعب لمن يريد الحفاظ على صحته ورشاقته طوال حياته.

الجدير بالذكر ان آخر أعمال نادية الجندي الفنية مسلسل "سكر زيادة"، الذي عرض قبل عامين في شهر رمضان، ويشهد على التعاون الفني الأول مع الفنانة، نبيلة عبيد، ويشاركهما البطولة سميحة أيوب وهالة فاخر.