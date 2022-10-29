لا يشبه الملك تشارلز وشعره الأحمر كان علامة واضحة !! من هو والد الأمير هاري الحقيقي؟!.. لن تصدقوا ماذا اثبتت التحاليل الجينية.. تفاصيل مثيرة

دائما ما تلاحق العائلة الملكية الكثير من الشائعات، خاصة بعد وفاة ملكة بريطانيا الملكة اليزابيث الثانية، حيث انكشفت الكثير من الاسرار التي كانت قد دفنت منذ زمن بعيد.

وكان أكثر الشائعات انتشارا بين الجمهور، هو من يكون والد الأمير هاري الحقيقي؟، بعد انتشار شكوك حول علاقات الأميرة ديانا أثناء زواجها من الأمير تشارلز.

ونظرًا لعلاقة أميرة ويلز الراحلة مع مدرب الخيل الخاص بها جيمس هيويت، اعتقد الكثيرون أن شعر هاري الأحمر كان علامة واضحة على أن الأمير تشارلز قد لا يكون والده الحقيقي.

وقد قام المتصيدون، بتسريب صور رصدوا تشابهاً صادماً بينه وبين الأمير هاري، خصوصاً أن الاثنين يتميزان بالشعر الأحمر الصارخ والملامح المتقاربة أيضاً، في حين يغيب هذا الشبه كلياً عند المقارنة بين الأمير هاري ووالده الأمير تشارلز، والصور هي خير دليل.. لكن، هذا صحيح؟

في حديث جيمس هيويت إلى صحيفة ديلي ميرور، قال هيويت: "عندما قابلت ديانا لأول مرة، كان هاري بالفعل طفلاً صغيرًا ".

وأضاف: "لم أشجع هذه المقارنات أبداً، وعلى الرغم من أنني كنت مع ديانا لفترة طويلة، يجب أن أصرح مرة واحدة وإلى الأبد أنني لست والد هاري".

علي صعيد آخر، فقد قام القصر الملكي بدحض هذه الإشاعة إذ أشارت مصارد خاصة بالعائلة المالكة أنه تم إجراء تحاليل جينية للأمير هاري وثبت أن الأمير تشارلز هو الوالد الحقيقي للأمير هاري.

وتوفت ملكة بريطانيا، اليزابيث الثانية في 8 سبتمبر 2022، وقد كانت الملكة الدستورية لأربع عشرة دولة من مجمُوع ثلاثة وخمسين من دول الكومنولث التي ترأستها، كما ترأست كنيسة إنجلترا الأنجليكانية.