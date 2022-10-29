تزوجت 9 رجال من 4 جنسيات.. لماذا تركت الفنانة لولا صدقي مصر ودفنت خارجها؟

من الوجوه البارزة في سينما الأبيض والأسود تميزت بآداء أدوار الشر فهي الزوجة الخائنة التي تآمرت مع عشيقها لقتل زوجها في أفلام أنا الماضي، والأستاذة فاطمة ورغم آدائها الأدوار الثانوية إلا أنها استطاعت ترك بصمة في أشهر كلاسيكيات السينما المصرية.

ولدت لولا صدقي في القاهرة، لأم إيطالية وأب مصري هو الكاتب والمؤلف المسرحي أمين صدقي. ورغم ذلك رفض دخولها مجال التمثيل لكنها تمسكت برغبتها وعملت في أحد الملاهي الليلية كمطربة.

وافق والدها على التحاقها بفرقة أمين توفيق المسرحية بعد أن ساءت أحوال الأسرة ماديا وقدمت بعض الأدوار المسرحية الصغيرة لتنطلق بعد ذلك في السينما بعد أن اختارها المخرج أحمد بدرخان للمشاركة في فيلم حياة الظلام.

لولا صدقي من الفنانات اللاتي ضربن الرقم القياسي في عدد الزيجات حيث تزوجت 9 مرات كان أول أزواجها محمد راغب، أشهر رسامي الأفيشات السينمائية في الأربعينات، أما الزوج الثاني فكان شاب ثري من عائلة عريقة.

بعد انفصالها من زوجها الثاني، تزوجت من مصور سينمائي إيطالي يدعى "جياني دالمانو"، والذي أشهر إسلامه، وغير اسمه ليكون "أمين المهدي" على اسم والدها، وذلك من أجل الزواج منها، ولكن حدث الانفصال سريعا بعد 6 أشهر فقط من الزواج.

تزوجت لولا للمرة الرابعة وانفصلت عن زوجها 3 مرات، فكان الزوج الخامس محللا للزوج الرابع.أما الزوج السادس فكان رساما فرنسيا، ولم يستمر زواجهما سوى عام، وانفصلا بسبب استدعائه للعودة لباريس.

وكان زوجها السابع إيطالياً، يشغل منصب مدير فندقي المقطم والمنتزه، وبعد انفصالهما تزوجت من علي رضوان مدير إنتاج شركتها السينمائية، وبعد انفصالهما تزوجت من رجل أعمال أرمني التقت به في لبنان، وبعدها سافرت معه للعيش في روما.

عاشت لولا صدقي في إيطاليا مع زوجها التاسع والأخير، منذ عام 1964، حتى وفاتها في 8 مايو 2001، عن عمر يناهز 77 عاما، ودفنت بالعاصمة الإيطالية روما.