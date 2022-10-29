حلقوا شعرها بالكامل!! صورة مؤلمة لـ شيرين عبد الوهاب من داخل غرفتها بالمستشفى وهي تبتسم بصعوبة تبكي القلوب!! هذا ما تعاني منه سراً !

ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بصورة جديدة وصادمة للنجمة شيرين عبد الوهاب وهي على فراش المرض.



وظهرت شيرين في الصور وهي مستلقية على السرير وشعرها محلوق بالكامل وبدا على وجهها الإنهاك، الأمر الذي أثار قلق وخوف الجمهور على وضعها.

وبينما أثارت الصورة حزن الكثيرين عليها قال آخرون إنها من ظهور سابق لشيرين وقبل سنوات وليست صورة حديثة لها.



وقال فؤاد في تصريحات محلية إن المطربة شيرين عبدالوهاب في حالة صحية جيدة، ولا صحة لما صدر عن مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بشأن دخولها في غيبوبة، مطالبا بعدم تصديق الشائعات التي تتناقلها السوشيال ميديا.



كما تم تسريب التقرير الطبي المبدئي الخاص بالطبيب المتابع لحالة الفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث كشف أنها تعاني من حالة هياج عصبي، واضطراب نفسي حاد، بعد تعرضها للضرب على يد شقيقها، الذي أجبرها على دخول المستشفى دون إرادتها.



وفي سياق متصل، أعلنت النيابة العامة في بيان، أنها باشرت التحقيقات في البلاغ الذي قدمه محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، المستشار ياسر قنطوش، ويتهم فيه شقيقها وآخرين بالتهجم عليها داخل مسكنها واصطحابها لأحد مستشفيات دون إرادتها.

من جهته كشف حسام حبيب، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، تعرضت لـ الضرب قبل الذهاب لـ المستشفى، وأن شقيقها محمد عبد الوهاب و مجموعة معه، اعتدوا على شيرين أثناء نقلها من من الشقة التى كانت موجودة بها فى التجمع، لـ المستشفى المتواجده بها حاليًا".