عندما سُئلت شاكيرا عن سبب طلاقها وخراب بيتها فكشفت السّر بكل جرأة ودون أدنى استحياء!!

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات للنجمة الكولومبية شاكيرا كشفت تفاصيل أزمة انفصالها من قلب دفاع نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه.

وقالت في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة "مايوركا" الأسبانية: "لقد التزمت الصمت وحاولت فقط معالجة كل شيء. نعم، من الصعب التحدث عن ذلك، خاصة لأنني ما زلت أعاني من ذلك ولأنني في نظر الجمهور مذنبة ولأن انفصالنا ليس مثل الانفصال المنتظم.

واستدركت: لذا كان الأمر صعباً ليس فقط بالنسبة لي ولكن أيضاً على ولديّ، كان صعباً بشكل لا يصدق" نافية حدوث الخيانة كما كان راج مؤخّراً بل إن الأمر متعلق بعدم التوافق.

يُذكر أن الثنائي كان قد أعلن في حزيران (يونيو) الماضي عن انتهاء علاقتهما التي استمرت 11 عاماً، وأثمرت عن طفلين هما: ميلان البالغ من العمر 9 سنوات، وساشا 7 سنوات.

وكانت تقارير إعلامية قد نشرت مجموعة صور أظهرت الخلاف الكبير بين بيكيه وشاكيرا خلال وجودهما مع أولادهما على متن يخت في عرض البحر، وقد بدت علامات التوتر والغضب على وجهيهما وسط شجار كلامي بينهما.