لشدة جمال هذه الفنانة تمنى الزعيم الزواج منها فرفضته وتزوجت من صديقه الفنان.. لن تصدقوا من هي!!

أنها إحدى الفنانات التي لمع نجمهن في حقبة السبعينات من القرن الماضي وشاركت في العديد من الأعمال الفنية الناجحة بجوار اهم النجوم في الوطن العربي.

انها الفنانة الراحلة وملكة جمال لبنان نادية أرسلان التي برعت في العديد من الأعمال سواء في لبنان أو مصر لكن كان أهم الأدوار التي عرفها بها الجمهور المصري دورها في فيلم حتى لا يطير الدخان مع النجم عادل إمام.

جسدت نادية في هذا الفيلم شخصية الفتاة الارستقراطية التي رفضت حب صديق أخيها "قام بدوره الزعيم" لتتزوج من ثري من أجل المال وتحاول العودة إليه بعد ضـياع أموال زوجها وتحول صديق أخيها إلى رجل أعمال.

بدأت نادية أرسلان حياتها الفنية بعد فوزها في مسابقة ملكة جمال لبنان، وقد منحها الجمهور لقب تفاحة لبنان.

توجهت نادية أرسلان إلى القاهرة، والتقت بالفنانة نادية لطفي، والتي طلبت منها المشاركة معها في فيلم الزائرة، كما شاركت في نفس العام بفيلم رحلة عــ ذاب مع الفنانة ناهد شريف.

انطلقت نادية أرسلان بعد ذلك في عالم السينما، وقدمت عددا من الأفلام، منها: “المنحــ رفون، إلى المأذون يا حبيبي، الكل عاوز يحب، أذكياء لكن أغبياء، أريد حلا، ذكرى ليلة حب، من أجل الحياة.

كما شاركت الفنانة اللبنانية في عدة أعمال درامية، منها: “أديب، برج الأكابر، إلا دمعة الحـزن، ريش على مافيش”، وغيرها.

وتزوجت الفنانة نادية أرسلان من الفنان المعتزل محمد العربي لكنهما انفــصلا بعد فترة وجيزة إلا أنهما ظلا على علاقة طيبة رغم الانفــصال، وفقا ما صرحت به ابنتها الوحيدة ثم تزوجت مرة أخرى من الدكتور ايهاب عبد المعبود وأنجبت منه ابنتها الوحيدة، التي أطلقت عليها اسم ليلة.

نادية أرادت التفرغ لرعاية ابنتها و للعبادة، فقررت اعتزال الفن وارتداء الحجاب، وقالت ليلة ابنتها الوحيدة، أنه رغم الاعتزال فقد كانت والدتها على علاقة جيدة بالوسط الفني وتتابع الأعمال المعروضة، وكان الكثير من أصدقائها يستشيرونها في أعمالهم.

وأكدت الابنة أن والدتها كانت تحضر الحفلات والتكريمات التي تقام، كما أن علاقتها كانت جيدة مع بعض النجمات منهن نجلاء فتحي وسميرة أحمد ونهلة سلامة، والتي كانت من أحب الشخصيات إلى قلبها، بالإضافة إلى الإعلامي مفيد فوزي وابنته حنان.

في عام 2005 أصيـبت نادية أرسلان بمــ رض سرطان العظام والذي تم اكتشافه في مرحلة متقدمة، وبدأت رحلة العــ لاج بالكيماوي ما بين لبنان وباريس حتى رحلت في لبنان بعد صـراع ثلاث سنوات مع المـرض، وذلك في 17 مايو عام 2008 ، وكانت وصيتها أن تدفــ ن في مصر فتم تنفيذ وصيتها.

ليلة ابنة نادية أرسلان تحدثت عن فترة مـرض والدتها، مؤكدة إنها لم تُشعر من حولها بالمـرض وكانت دائمة الابتسامة رغم العلاج القاسي الذي كانت تتلقاه ، كما أنها كانت تعطي الأمل لمن حولها، ووصفت والدتها بأنها كانت أما مثالية.