اثناء لعب الغولف.. ما فعله النجم العالمي جاستن بيبر خلف الشجرة وبجانب الطفل صدم الجميع!!

انصدم جمهور المغني العالمي جاستن بيبر بعد أن رصدته الكاميرات وهو يقوم بقضاء حاجته خلف شجرة في نادٍ شهير للغولف في الولايات المتحدة.

فقد رصدت الكاميرات صاحب أغنية "sorry"، أثناء لعبه الغولف في لوس أنجلوس، وفق ما نقله موقع "فوكس نيوز".

:

:

كما أظهرت الصور نجم البوب ​​(28 عاما) أثناء محاولته إيجاد مكان لقضاء حاجته، قبل أن يشير أحد الأصدقاء إلى الشجرة الكبيرة المجاورة له.

وتحرك بيبر باتجاه الشجرة وبدأ بفك أزرار سرواله، ثم قام بقضاء حاجته، وعاد مجددا إلى المستطيل الأخضر.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها جاستن بيبر بقضاء حاجته بشكل علني، فقد ظهر في مقطع فيديو عام 2013 وهو يتبول في دلو للتنظيف في أحد مطاعم مدينة نيويورك.