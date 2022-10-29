هذه الطفلة العصبية التي في الصورة أصبحت من المع واجمل نجمات الفن الجميل.. خمنوا من تكون؟! صورة

والدة هذه الفنانة عملت «موديل»، في بداية حياتها، ووقتها تعرفت تعرفت على مدير التصوير والمنتج السينمائي والفنان، أحمد خورشيد، وكانت الزيجة الأولى التي أثمرت عن عمر و جيهان، وتحولت إلى ربة بيت، رغم أن زوجها وعدها بالعمل في السينما، لكنهما انفصلا.

تزوجت والدتها مرة ثالثة، من عبدالفتاح الشلقاني أحد أثرياء القاهرة زواجا عرفيًا، نظرا لاعتراض عائلته وأثمر الزواج عن ميلاد ابنتهما الفنانة الشهيرة شيريهان، وبعدها انفصلا في هدوء، وذلك وفقًا لتصريحات شريهان في قناة «النهار» الكويتية.

وقد دفعت شيريهان ثمن هذا الزواج العرفي عبر مشوار طويل أمام المحاكم لإثبات نسبها للأب الذي رحل فجأة عام 1978، أي بعد 14 عامًا من مولدها، تاركا ابنته لتواجه مصيرها مع عائلته، التي رفضت الاعتراف بنسب الابنة وشككت فيه طمعًا في ثروة الأب.

وفي محاولة لحرمان الابنة من الثروة، ورغم أن المحكمة حكمت لصالحها في 20 يونيو 1980، ووقتها كان عمر شريهان 16 عاما، ظلت القضية متداولة في المحاكم لمدة 6 سنوات أخرى كانت شريهان وقتها حصلت على الثانوية العامة والتحقت بدراسة الحقوق، تنفيذًا لأمنية والدتها التي أوصتها بإدارة مكتب والدها المحامي.

شيريهان عشقت الفن منذ طفولتها وقد كانت تحلم بأن تكون مثل الطفلة المعجزة تشارلي تمبل، وكان شقشقيها عمر خورشيد هو مثلها الأعلى وساعدها للوصول لبوابة الفن إلى جانب الموهبة التي كانت تمتلكها، وقد قدمتها والدتها لعالم الفن وعمرها 9 سنوات فقط وأنتجت لها مسلسل «المعجزة» عام 1973 أمام عمر الحريري وصلاح السعدني، وليلى طاهر، ويونس شلبي.

وفي عام 1982، بعد 5 أعوام من مشاركتها في فيلم «قطة على نار»، تلقت سيناريو فيلم تقوم ببطولته أمام الفنان فريد شوقي، وهو «الخبز المر» من إنتاج والدتها، وإخراج أشرف فهمي، وبطولة فريد شوقي، ومحمود عبد العزيز شويكار وسعيد صالح، و كانت خطوة كبيرة لها خاصة وأن خبرتها لم تتعدى عملا أو عملين، وحاز الفيلم إعجاب النقاد، وتجاوب الجمهور معها، وأصبح لشريهان شعبية كبيرة حتى أنها أصبحت من ألمع النجوم.

وتعد بدايتها الحقيقية في عام 1980 حينما ظهرت في مسرحية «سك على بناتك» مع الفنان فؤاد المهندس، وهي المسرحية التي مثلت نقطة انطلاقها الحقيقية إلى عالم الفن.

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