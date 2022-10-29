أصل ميغان ماركل انفضح والأمير هاري مصدوم!! لن تصدقوا ما اثبتته تحاليل الانساب DNA..تفاصيل مثيرة

مازالت العائلة الملكية البريطانية تشغل الرأي العام وخصوصا من بعد وفاة الملكة اليزابيث الثانية

، واعاد رواد مواقع التواصل ردّ دوقة ساسكس ميغان ماركل على لقب "الدوقة الصعبة المراس"، الذي أطلق عليها منذ بضع سنوات خلال الحلقة الأخيرة من بودكاست "Archetypes".

وبحسب صحيفة "النيويورك بوست"، أطلقت صحيفة "الديلي إكسبريس" هذا اللقب على ماركل للمرّة الأوّلى بعد انتشار إشاعات تتعلق بسلوكيات الأخيرة عام 2018 حيث اعتبر البعض أنّ سلوكيّاتها فيها بعض من الديكتاتورية، كإرسالها رسائل بريد إلكتروني عند بزوغ الفجر والتسبب في استقالة أحد المساعدين.

لكنّ دوقة ساسكس أشارت في الحلقة إلى أنّه توجّب عليها رسم حدود واضحة شارحة: "يحق لكِ أن تضعي حدوداً. يحق لك أن تكوني واضحة وصريحة. وهذا لا يجعل منك شخصاً متطلباً ولا صعب المراس. هذا يجعل منك شخصاً واضحاً وشفافاً".

واعترفت ميغان بأنها شخص دقيق ويهتمّ بالتفاصيل لكنّها أصرّت أنّ "إخبار الناس بما تحتاجه لا يجعلك متطلباً" مضيفةً أن النساء السوداوات يتم تصويرهن دائماً على أنهن "غاضبات".

وتقول ماركل إنّها في وجه كلّ ذلك، اتخذت قراراً أن تكون حكيمة وعقلانيّة في ما تقوله وتشاركه لأنّه بغض النظر عمّا تفعله، سيجد الناس عما يتحدثون.

وأخبرت ميغان ضيفتها، الممثلة النيجيرية - الأميركية، زيوي فومودوه، أنّها تذكر نفسها على الدوام بقول الأمور التي يجب قولها فقط.

من جهة أخرى، كشفت ماركل أنّها أجرت منذ حوالي السنتين اختبار علم الأنساب DNA واكتشفت أنّها نيجيرية بنسبة 43 في المئة، مما صدم الأمير هاري بحسب التداولات.

وقالت الدوقة إنّها لا تعرف القبيلة التي ينتمي إليها أسلافها، لكنها تخطط "للتعمق أكثر في كل هذه التفاصيل".

وكانت ميغان ماركل قد تحدّثت في وقت سابق عن هويتها كفتاة ثنائية العرق وعن كون والدتها أميركية من أصل أفريقي ووالدها قوقازي، لكنّها لم تغص في تفاصيل جذورها.