هذان الطفلان أحدهما أصبح فنان شهير والآخر أصبح مليونير خطف الفنانة يسرا وتزوجها رغماً عن كلّ الفنانين.. لن تصدّق من هما؟!!

تداول رواد التواصل الاجتماعي صورة نادرة يظهر فيها الفنان القدير الراحل هشام سليم - الأصغر في الصورة - و شقيقه خالد سليم.

وخالد سليم كما لا يعرف البعض زوج النجمة المصرية يسرا، وقد تزوجا وأخفيا زواجهما لأكثر من 15 عامًا وذلك بسبب رفض والده ويسرا للأمر.

وخالد سليم، هو رجل أعمال ومخرج مصري، درس الهندسة واتجه بعدها للعمل في الإخراج، وهو إبن لاعب كرة القدم صالح سليم وشقيق هشام سليم الأكبر، جمعته قصة حب منذ الصغر مع يسرا كونهما جيران في السكن بمصر الجديدة، ولكن بسبب رفض والده إفترقا وسافر هو إلى ألمانيا لمدة 20 عاماً.

وكشف أمر زواجهما عندما منعت من دخول صالة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولي، ولم تتكمن من تسلم جثة والده فاضطرت لكشف أمر أنها زوجة ابن الراحل. لم يتمكن خالد من تحقيق حلم إنجاب الأطفال لزوجته وذلك بسبب خوفه من المستقبل، الامر الذي دفعها للتخلي عن حلمها في الأمومة.

ولد هشام سليم في مدينة القاهرة عام 1958، وتخرج من معهد السياحة والفنادق في عام 1981، كما قام بدراسات حرة في الأكاديمية الملكية بالعاصمة البريطانية لندن، وبعد أن انتهى من الدراسة عاد مرة أخرى للتمثيل بعد انقطاع دام لسنوات.

وتنوعت أدوار هشام سليم التمثيلية، وكان الظهور السينمائي الأول له في فيلم “إمبراطورية ميم” 1972، ثم شارك في فيلمي “أريد حلا” 1975، و”عودة الابن الضال” 1976، وغيرها الكثير، ثم بدأ هشام سليم مسيرته التلفزيونية أواخر ثمانينيات القرن العشرين وقدم مسلسلات “الراية البيضا”، “ليالى الحلمية”، “أرابيسك”، “هوانم جاردن سيتي”، “أماكن فى القلب”، “لقاء على الهواء”.

ويعيش الوسط الفني حالة كبيرة من الحزن بعد رحيل النجم الكبير هشام سليم عن عالمنا في الاسبوع الماضي، عن عمر ناهز 64 عاما، بعد صـراع مع المرض، حيث شهدت الأشهر الأخيرة تدهورا فى حالته الصحية وقراره الانعزال بعيداً عن الوسط الفنى والإعلامي، وتحولت صفحات الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى سرادق للعزاء.

ونعت الفنانة يسرا شقيق زوجها الفنان الكبير هشام سليم الذي رحل عن عالمنا مؤخرًا بعد صـراع مع المرض.

ونشرت يسرا صورة لشقيق زوجها عبر حسابها على «إنستجرام» وقالت: “أخويا وحبيبي وصديق عمري والسند في ذمة الله، إنا للهوإنا إليه راجعون فضلا وليس أمرا برجاء الدعاء لهشام و قراءة الفاتحة”.

وكشف مصدر مقرب من عائلة النجم الراحل هشام سليم أن الفنان الراحل فضل ترك منزله والسفر للشاليه الخاص به في العين السخنة، بعيداً عن ملاحقة الإعلاميين والصحفيين، معللاً بذلك إرهاقه الكبير وإحساسه بالتعب المستمر بسبب جلسات العلاج الكيماوي التي كان لها تأثير كبير جدًا عليه لدرجة أنه كان لا يقوي على الحركة بشكل طبيعي بعد تلك الجلسات.

وأوضح المصدر أن الفنان الراحل كان يتمتع بقدر كبير من الصبر والرضا بقضاء الله عز وجل، مؤكداً أنه كان ينتظر الرحيل بل ويتأهب له، كما أنه كان دائم التحدث مع أسرته مطالبهم بالرضا بقضاء الله وعدم الحزن عليه.

وأكد المصدر أن حالة العزلة التي فرضها الفنان لنفسه، كانت تتضمن غلق هاتفه المحمول وعدم السماح لأى شخص في الوسط الفني بالتواصل مع زوجته وأبنائه على الغطلاق ومنهم الفنان آشرف زكي الذي حاول التواصل معهم في أكثر من مناسبة ولكن دون جدوي.

واختتم المصدر أن الفنان الراحل كان قد فقد أكثر من نصف وزنه بسبب عدم قدرته على الحصول على الطعام الكافي للعيش لأنه فقد شهيته تماماً وكان يعيش على الأدوية بجانب العـلاج الكيماوي

وانتشر فى مايو الماضى أخبار إصابة هشام سليم بمرض السرطان، ووقتها رد سليم على هذه الأخبار فى تسجيل صوتى لأحد برامج النشرة الفنية.

وكانت كلماته التى رد فيها هى الأخيرة له إذ انعزل بعدها، حيث قال وقتها: “أنا الحمد لله كويس وكله تمام الحمد لله، وبيتهيألى السرطان اللى بتقولوا عليه دلوقتى أحسن من كوفيد والحاجات اللى بتضيع البنى آدمين فى 3 أيام بس”.

وتابع: “أنا الحمد لله و كل اللي يجيبه ربنا كويس، أنا بخير لحد دلوقتي والحمد لله وقاعد في السخنة، مش عارف أقولكوا إيه غير كده، شكرًا”.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان هشام سليم مسلسل “هجمة مرتدة” الذي عرض ضمن دراما رمضان 2021، بطولة النجوم: أحمد عز، هند صبري، صلاح عبد الله، ماجدة زكي وغيرهم، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

وفي السينما، كان آخر أعمال هشام سليم مشاركته في “فيلم موسى” ويجسد فيه دور لواء بالداخلية، والعمل من بطولة كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، وغيرهم من الفنانين.