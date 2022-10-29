هذه الطفلة أصبحت أشهر نجمة مصرية.. تلقت 50 عرض للزواج بسبب جمالها وتزوجت 6 مرات إحداهن من ممثل كبير ..خمن من تكون؟؟

اسمها الحقيقي شيرويت مصطفى إبراهيم فهمي، من عائلة تمتد جذورها إلى أصول تركية، وولدت عام 1939، واهتمت أسرتها بتعليمها حتى حصلت على بكالوريوس خدمة إجتماعية.

وتعتبر واحدة من أجمل نجمات السينما والتلفزيون، وصاحبة الرصيد الكبير من الأعمال الخالدة في الذاكرة.. "سيدتي. نت" يحتفل معكم ويتذكر المحطات المهمة في حياة نجمة السينما المصرية.

تزوجت ليلى طاهر 6 مرات، الأولى وهي في سن الثامنة عشرة عندما تزوجت من رجل الأعمال محمد الشربيني، الذي أنجبت منه ابنها الوحيد أحمد، وحدث الطلاق بسبب رفضه عملها في مجال الفن والتمثيلز

وتزوجت للمرة الثانية من المنتج والمخرج حسين فوزي، وهذا الزواج لم يستمر مدة طويلة، وبعد انفصالها تزوجت للمرة الثالثة من الكاتب نبيل عصمت، لم يستمر الزواج أكثر من عام.

وبعد انفصالها تزوجت من الفنان يوسف شعبان وكان الزوج الرابع، ولكن انفصلا ثلاث مرات خلال زواجهما الذي استمر أربع سنوات ، وأخيرًا تزوجت من الموسيقار خالد الأمير، وكان زواجًا ناجحًا واستمر عشر سنوات من عام 1981 ولكن تم الانفصال.

تلقت 50 عرضًا للزواج بعد انفصالها عن الموسيقار خالد الأمير، ولكنها رفضتها جميعًا وقررت التفرغ للفن.

قدمت رصيدًا كبيرًا في عالم مسلسلات تلفزيونية، ومنها: يا ورد مين يشتريك، وعائلة شلش، ومسيو رمضان مبروك، والباب في الباب، وزواج بدون إزعاج، وعادات وتقاليد، والخماسين، والقاهرةووالناس، وعودة الروح، والرجل والدخان، وبيار الملح، وأنا ودموعي، ورمضان والناس، ومفتش المباحث، والباحثة، وملكة في المنفى.

كما شاركت في بطولة مسرحيات عدة، منها: الدبور، وعريس في إجازة، وسنة مع الشغل اللذيذ، وغراميات عفيفي، وكومبارس الموسم، وفخ السعادة الزوجية، ورصاصة في القلب.