اغرب عادات الزواج على الكرة الارضية : العريس بجرأة يقطع هذا العضو من عروسته في ليلة الدخلة امام الجميع ويرميها في القمامة والصدمة مايفعلونه في الحمام لايتخيلة عقل ولا يتحمله بشر !! (تفاصيل مثيرة)

تسلك كل دولة مسلكها الخاص في إقامة الأعراس والاحتفال بالزواج طبقاً لثقافاتها وجنسياتها وكذلك ديانتها.إليكم أغرب 10 طرق للزواج في العالم.

قطع الإصبع

وفي عادة أكثر دموية وعنفاً، يقوم العريس في غينيا الجديدة وتحديداً قبيلة “داني” بقطع إصبعه وإهدائه للعروس. وعند وفاة الزوج تخلص الزوجة لزوجها بقطع أصابع يدها ودفنها مع جثمان الزوج.

البكاء

ففي الصين تجلس العروس قبل زفافها وتظل تبكي بشدة لمدة ساعة كاملة، وتستمر على هذه الجلسة كل يوم على مدار شهر. وفي آخر 10 أيام ينضم لجلستها أمها وأخواتها وصديقاتها وأقاربها ليبكون سوياً ويغنون أغاني شديدة الحزن.

الضرب بالسمك

أما في كوريا الجنوبية، فعلى العريس أن يحيي إحدى العادات القديمة في الزواج، وهي ترك نفس للأهل والأصدقاء لضربه على قدميه بالسمك الميت وعصا الخيزران.وتقام تلك الطقوس باعتبار ان العريس قد أصبح مهيئاً للمسئولية والزواج.

صبغة الأسنان وغسل قدم العريس

بالنسبة للزواج في إندونيسيا، فمطالب من العروس أن تنفذ عدة تقاليد، من بينهم أن تصبغ أسنانها باللون الأسود وتحضر طبق ماء في حفل الزفاف وتغسل أقدام العريس أثناء العرس، فيعتبر هذا الطقس دليلاً على استعداد الزوجة خدمة زوجها طوال العمر.

لم تنته قوانين الزواج في إندونيسيا عند هذا الحد، فقد يحرم على العروس السير من بيت أهلها إلى بيتها الجديد. فعلى والدها أن يحملها على كتفه من بيته إلى بيت عريسه مهما كانت المسافة.تقديم الفئران

وفي جزيرة “جاوه” الإندونيسية، يعد العريس 25 فأر لتقديمها إلى العروس عند التقدم لطلب يداها للزواج. ويتصل هذا التقليد بحاكم جواه الذي يقوم بمحاولة القضاء على الفئران.

الضرب على الرأس

ومن إندونيسيا إلى الهند، عندما تعجب فتاة بشاب وتجد فيه الرجل المناسب للزواج، ما عليها سوى أن تحضر عصا وتقوم بضربه على رأسه وظهره. والرجل الذي يتحمل كل هذا الضرب فهو يستحق الارتباط بها.

الزحف على اليدين

ومازالت الهند تفاجئ الناس بالعادات الغريبة في الزواج، ففي يوم العرس تتهيأ العروس وتزحف على يديها وكبتها حتى تصل إلى العريس. حتى يبارك العريس العرس ويلبسها الخاتم في أصابع قدمها.

ممنوع دخول الحمام

على العروسين ألا يدخلا الحمام لمدة 3 أيام، تلك العادة تفرض على كل عريس وعروس في جزيرة بورينو، وهي أكبر جزيرة في العالم. فقد يحرما من قضاء حاجتهما والاستحمام ويخضعان للمراقبة الصارمة من قبل العائلة، ويقتصر طعامهما خلال هذه الأيام على القليل من الأطعمة وكميات صغيرة من الماء، ويعتبر أهل الجزيرة أن هذه علامة على سر نجاح الزواج.

قذف العروس بالقمامة

في اسكتلندا تهتم العروس بأن تظهر في أقبح صورة ممكنة، وبالتالي تطلب من أصدقائها في يوم الزفاف إلقائها بالقمامة والبيض، والقرآن. ويهدف ذلك لمعرفة مدى تحمل العروس لمسئوليات الزواج.