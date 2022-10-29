وداعاً لأمراض السرطان والجلطات الدماغية والسكري وتصلب الشرايين ..إذا تناولت هذه الثمرة على الريق ستنهي جميع معاناتك !!

استخدم الثوم في الطب القديم الآسيوي في علاج الكثير من الأمراض، حيث اعتبرترفصوص الثوم في العصر اليوناني الترياق الذي يعالج الأمراض المختلفة، وهذا لأنه يتكون من العديد من المواد المضادة للأكسدة ومركبات الكبريت والأحماض الأمينية، كما أنه يحتوي على العقار المناعي الطبيعي الأس _ألليل سيستين، وعند هرس الثوم تتحول هذه المادة إلى الألليسين وتتفاعل مع إنزيم الألينيز، الذي يعطي رائحة الثوم.

والثوم يتمتع بفوائد عديدة منها

يخفض مستوى الكوليسترول في الدم، وأشارت دراسات حديثة أن ثمرة واحدة من الثوم تقلل من معدلات الكوليسترول الضار في الدم.

من فوائد أكل الثوم على الريق أنه يخفض من ضغط الدم المرتفع، فهو يعمل على ارتخاء عضلات الأوعية الدموية، لأنه يساعد على زيادة إفراز أكسيد النيتريك في الدم، مما يساعد في توسيع وارتخاء الأوعية الدموية.

يساعد على الوقاية من تصلب الشرايين والجلطات، لأن تناول الثوم على الريق يعمل على تخفيض نسبة الدهون الثلاثية في الدم مما يقي ويعالج أمراض القلب وتصلب الشرايين.

محاربة الأمراض الفطرية المُعدية التي تسببها البكتيريا المنتشرة في الجو، واحدة من أهم فوائد أكل الثوم على الريق، وهذا لأن الثوم يحتوي على مادة الألليسين التي تقاوم إنزيمات البكتيريا.

و أيضا من فوائد أكل الثوم على الريق أنه يحارب داء الجيارديا الطفيلي، الذي يسبب أمراض الجهاز الهضمي، فهو له دور مهمًا في محاربة الأمراض.

قد يعالج أكل الثوم على الريق نزلات البرد ولكن ليس هناك دراسات توضح هذا. الثوم يعتبر مضاد حيوي وينشط الدورة الدموية.

يقي المثانة من الأمراض. يزيد من نشاط الكبد وتقويته لطرد السموم من الدم. من فوائد أكل الثوم على الريق لمدة 6 أشهر يوميًا بانتظام أنه يعالج كسور العظام، ويعمل على تقوية العظام خاصةً عند الأطفال. مطهر للفم والمريء والتهابات اللثة، ويقوي الأسنان.

تناول الثوم على الريق يطرد البلغم ويقلل من الصداع والغثيان الذي يصيب الجسم.

ويمكن استخدام الثوم في تكثيف الشعر بالثوم وعلاج الثعلبة، كما أن لزيت الثوم فوائد للصحة والجمال، كما يساعد الثوم في علاج الضعف الجنسي، من خلال تناول 5 فصوص من الثوم أو يمكنكم خلطه بالسمن النقي يوميًا، مع مضغ خمس فصوص من الثوم وشرب الحليب في الصباح، تساعد هذه الوصفة على الشفاء من العقم عند النساء، فللثوم خصائص مثيرة للشهوة.

الوقاية من أمراض السرطان من فوائد أكل الثوم على الريق أنه يحارب نمو الخلايا السرطانية في الجسم، لاحتوائه على مادة الدياليل التي تحارب تكوّن الخلايا السرطانية في الثدي، فهو يساعد الجسم على زيادة إفراز إنزيمات تثبط من الخلايا السرطانية في الجسم. وجد المعهد الوطني الأمريكي من خلال إجراء تجارب على الحيوانات أنه يقاوم نمو الخلايا السرطانية، ويمنع ترسب المواد الكيميائية في الدم المسببة للأورام في الجسم مثل سرطان الكبد وسرطان القولون وسرطان البروستاتا وسرطان الغدد اللبنية وسرطان المثانة والمريء والرئة وسرطان المعدة وسرطان الجلد، فباختصار من فوائد أكل الثوم على الريق هو تقوية جهاز المناعة على محاربة الخلايا السرطانية.

فوائد الثوم على الريق والسكري فص ثوم واحد يساعد على تحسين نسبة السكري في الدم، فقد أشارت الدراسات الحديثة أن الثوم يخفض من مستوى سكر الجلوكوز في الدم، الذي يساعد في تقليل نسبة الكوليسترول.

وقد أجريت الدراسة على حيوانات مصابة بمرض السكري وأثبتت أنه يخفض من مستوى الدهون في الدم، إلا أن مثل هذه الدراسات لم تثبت مدى صحتها على الإنسان، ولكن دواء مثل الميتفورمين والذي يحتوي على زيت الثوم، أثبت أنه يقلل من مستوى الكوليسترول في الدم من خلال تجارب المرضى لأنه يقوم بتحسين معدل الأنسولين في الدم.

فوائد الثوم لعلاج الصداع النصفي من فوائد تناول الثوم كل صباح فور الاستيقاظ أنه يقلل من آلام الرأس مثل الصداع والصداع النصفي، يمكنك مضغ فص ثوم أو عصر الثوم واستخلاص ماؤه ووضع نقطتين منه في فتحة الأنف، أو هرسه ودهنه على الجبهة أو الرقبة لسحب الألم.