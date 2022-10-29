بعدما اكتشفت هذا الأمر الخطير.. مراهقة مصرية تقتل خطيبها بطريقة بشعة وتحرق جثته بمساعدة شقيقتيها داخل عش الزوجية !

أقدمت فتاة مصرية على قتل خطيبها وحرق جثته في شقة الزوجية بسبب خيانته لها مع آخريات.

واعترفت الفتاة خلال التحقيقات، قائلة:”كنت عارفة أنه بيعرف بنات، وبيجيب ستات سمعتها وحشة الشقة اللي هنتجوز فيها، كان بيخوني قبل ما يتجوزني”.

وأوضحت المتهمة “ندى”:”قعدت معاه كذا مرة أنا وإخواتى إيمان وشيماء، وعاتبناه واتفقنا أنه مش هيعمل حاجة من اللى بيعملها تانى وهيبطل يخوني”.

وأشارت:”قلت له لو فضلت زى ما أنت ومتغيرتش تطلقني”، موضحة أنها علمت أن خطيبها قام بقضاء ليلة مع فتاة فى شقة الزوجية “رحت له الشقة بس ملقتهوش، كلمته مردش على، فضلت مستنياه تحت البيت، واتصلت بإخواتى إيمان وشيماء، وقعدنا نستناه”.

ولفتت إلى نشوب مشادة كلامية بينها وبين خطيبها:”قال مش هطلقك ومش هبطل اللى بعمله، وهخليكي خدامة فضربته بقطعة خشب على رأسه، فسقط على الأرض”.

وتابعت:”شلناه وطلعنا الشقة، حاولنا نفوقه مفاقش، وأتاكدنا أنه مات، فولعنا فى جثته وفى الشقة كلها وهربنا”، بحسب صحيفة “الوطن” المصرية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من القبض على ندى وشقيقاتها اللاتي اعترفن بالجريمة، فيما تمت إحالتهن للنيابة التي قررت حبسهن 15 يوما على ذمة التحقيقات.