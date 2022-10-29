هل تتذكرون الطفلة التي شاركت في أغنية قمرين للهضبه عمرو دياب.. لن تصدقوا كيف أصبحت بعد مرور 23 سنة! جمالها ساحر!!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة صورا لصبية جميلة وقيل أن هذه الصورة تعود للطفلة الصغيرة التي ظهرت مع الفنان الكبير عمرو دياب في كليب أغنيته قمرين.

وقد تداول عدد كبير من الاشخاص صور هذه الشابة التي تدعى ناكاري سبادافورا، وهي كولومبية الأصل، وقد عبروا عن إعجابهم بجمالها اللاتيني وطلبوا من عمرو أن يعيد تكرار تجربة الفيديو كليب معها.

يذكر، أن عمرو دياب قد أطلق هذه الاغنية والتي يحمل الالبوم اسمها: "قمرين"، في العام ١٩٩٩. وقد تولى إخراجه شريف صبري، وعرف نجاحا كبيرا في ذلك الوقت وانتشرت الاغنية في العالم.