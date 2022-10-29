سألوا درة عن رأيها في محمد رمضان إجابتها صدمت الجميع! لن تتوقعوا ما قالته عنه؟!

خلال حوارها مع أسما إبراهيم في برنامج "حبر سري" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، رفضت الفنانة درة تقييم شعبية الفنان محمد رمضان.

وقالت: " كل نجم أو نجمة ليه شخصيته هي دي شخصيته وهو حر اختار الطريق ده وليه جمهوره طبعا".

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وأضافت درة: " دائما في حياة الفنان دايما في أعمال يتوفق فيها أكبر من أعمال أخرى ده طبيعي.. لأني التوفيق دائما من عند ربنا وهذا لا يدين محمد رمضان في أي شيء".

وتابعت: " بالنسبة لتصرفاته الشخصية دي حاجة متخصنيش مقدرش أحكم ولا أدخل في حاجة زميلي عملها أو معملها طالما مأذنيش في حاجة.. والنجاح مش سهل الوصول ليه فأي حد بيكون ناجح بيكون عليه ضغط نفسي ومفيش حد مبيغلطش".