المهر كيلو ألماس.. ماحقيقة زفاف منة ابنة حسين فهمي وميرفت أمين للمرة الرابعة يشعل مواقع التواصل.. المفاجأة بهوية عريسها !

تداولت اخبارصفحات السوشيال ميديا تفيد بزواج منة حسين فهمي، إبنة النجمن حسين فهمي وميرفت أمين من رجل أعمال مصري معروف،

بعد ان نشرت صور لها وهي في لندن وأوردت الكثير من صفحات الفيس بوك والناشطين في السوشيال ميديا معلومات بأن منة فهمي تم زواجها من رجل أعمال مصري يحمل الجنسية البريطانية،

وبمهر وصل إلى كيلو من الالماس.في المقابل نفت مصادر مقربة من عائلة النجم حسين فهمي تلك الأنباؤ مؤكدة أنها إشاعات زائفة.



وتزوجت منة حسين فهمي ثلاث مرات، الأولى كانت من الفنان شريف رمزي، في عام 2008، وانفصلا بهدوء تام في عام 2011.



بعد انفصالها من شريف رمزي، تزوجت منة من الفنان أحمد فهمي عام 2015، وبعد انفصالها عن أحمد فهمي، تزوجت منة للمرة الثالثة من المحامي المعروف طارق جميل سعيد.