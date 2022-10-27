هذه العجوزة المسنة كانت أشهر فنانة مصرية.. سحرت الجميع بجمالها في شبابها وأحبها الشناوي وتزوجت 6 مرات.. لن تصدقوا من هي؟؟

عانت من شلل في ساقيها وهي في الثانية من عمرها ومشت بعد سنوات من الرعاية والاهتمام من طبيب الأطفال وزوجته، معلمة الباليه، التي عملتها الرقص فيما بعد، الفنانة نيللي كاثرين مظلوم.

ولدت مظلوم في الإسكندرية، والدها إيطالي من نابولي ووالدتها يونانية من آسيا الصغرى، أسس والدها معرض مجوهرات وكانت والدتها عازفة بيانو، كانت العائلة تملك فندقا في شارع مسرح ألامبرا.

في سنة الخامسة، اختبرت في المسرح وبدأت بممارسة الرقص حيث اعتبرت طفلة معجزة، من 1939 حتى 1945، كانت تقدم عرضين يوميا، على مدار السنة، عرض صيفي في الإسكندرية، وشتوي في القاهرة، كما رقصت نيللي في اوبرا كازينو الشهير، الذي كانت تديره الفنانة الكبيرة بديعة مصابني، حيث بدأت في تأدية الرقص الشرقي، وكانت تقدم عرض مسائي للعائلات، في الثامنة مساء وعرض آخر في منتصف الليل

وبعد انتهاء فقرتها كانت تبقى لمشاهدة بروفات فنانات آخريات مثل سامية جمال، تحية كاريوكا، حيث كان يدربهم مصمم رقصات إيطالي ليعلمهم أداء الحركات الخاصة. كما أدت نيللي عرضا أمام الملك فاروق في نفس فقرة سامية جمال وأم كلثوم.

في عام 1939 وكان عمرها 10 سنوات ظهرت في فيلم «اللاجئة»، وهو فيلم باللغة اليونانية بطولة صوفيا ڤمبو، ثم فيلم «بين نارين» في 1940، ثم توالت الأفلام لتصل لأكثر من 20 فيلما.

وذكرت مصادر أن كمال الشناوي أحبها، حيث تزوجت نيللي مظلوم تزوجت 6 مرات وكان أحد أزواجها مصري يوناني يدعى أندرياس روسوس وقد توفيت في يوم 21 فبراير عام 2003 في العاصمة اليونانية أثينا.