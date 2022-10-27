مكالمة شيرين المسربة وهي تبكي تحدث ضجة وتشعل مواقع التواصل الاجتماعب.. مصدر مقرب من الفنانة يكشف المستور

أشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع صوتي قيل إنه أول مكالمة للفنانة شيرين عبدالوهاب من المستشفى التي تعالج به.

شيرين كانت تبكي في المقطع الصوتي، وتعتذر قائلة: "والله العظيم أنا مظلومة، حرام اللي بيحصلي ده أنا آسفة وحقكم عليا".

وقال مصدر لمصراوي، إن هذه المزاعم غير صحيحة، لأنه تسجيل قديم يعود لعام 2019، في مداخلة هاتفية لشيرين بأحد البرامج في أزمة حفل البحرين الشهيرة التي قالت فيها: "في مصر اللي يتكلم يتسجن".

من ناحية أخرى كان الخبير القانوني حسام لطفي، قد كشف تطورات الحالة الصحية للفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد أزمتها الأخيرة، واحتجازها بأحد المستشفيات النفسية، بدعوى العلاج من "الإدمان".

حسام لطفي، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال: "الحمد لله حالتها الصحية في تحسن مستمر، وهي بخير، وقريبا جدا تتواصل بنفسها مع جمهورها ومحبيها، ليطمئنوا عليها".