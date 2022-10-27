بدون رحمة ولاشفقة لبكائها الشديد.. شابة مصرية تلقي رضيعها لكلاب الشوارع في عز البرد وتهرب .. وكان هذا مصيرها لم يكن في الحسبان.!! «تفاصيل صادمة»

في واقعة أليمة شهدتها جمهورية مصر العربية ، حيث تخلت احدى النساء عن انسانيتها والرحمة التي منحها الله لها ،

وأقدمت وهي أم في ريعان شبابها على ترك طفل لم يتعدى عمره العامين أمام مستشفى السلام وفرت هاربة .

هذه الواقعة التي هزت وجدان الشعب المصري، تلقفتها الاجهزة الامنية بكل مسؤولية، ونجحت المباحث في القاهرة حسب وسائل إعلام مصر ية، في ضبط الأم، وايداعها السجن .



وقامت الاجهزة الامنية بعرض الام على مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، الذي أمر بدوره بسرعة إحالة المتهمة للنيابة العامة للتحقيق معها ومعرفة ملابسات القضية .



وفي تفاصيل القضية ، وتحديدا بداية الواقعة عندما تلقي رئيس مباحث السلام بلاغاً بالعثور علي طفل رضيع أمام مستشفى السلام،

وعلي الفور انتقل رجال مباحث القسم وتم تفريغ الكاميرات وتم ضبط المتهمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.