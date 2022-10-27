صدمة فنية كبيرة ..تم تسريب التقرير الطبي الذي يفضح حالة شيرين عبد الوهاب.. هذا ما تعاني منه سراً !

لا تزال أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب تفرض نفسها على منصات التواصل الاجتماعي خاصة مع تواتر وتسارع الأنباء، الأمر الذي شغل كل محبيها ومتابعيها في مصر والعالم العربي.



وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء عن تدهور الحالة الصحية لصاحبة "آه ياليل" ودخولها في غيبوبة، الأمر الذي نفاه ميمي فؤاد مدير أعمالها.

وقال فؤاد في تصريحات محلية إن المطربة شيرين عبدالوهاب في حالة صحية جيدة، ولا صحة لما صدر عن مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بشأن دخولها في غيبوبة، مطالبا بعدم تصديق الشائعات التي تتناقلها السوشيال ميديا.



كما تم تسريب التقرير الطبي المبدئي الخاص بالطبيب المتابع لحالة الفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث كشف أنها تعاني من حالة هياج عصبي، واضطراب نفسي حاد، بعد تعرضها للضرب على يد شقيقها، الذي أجبرها على دخول المستشفى دون إرادتها.



وفي سياق متصل، أعلنت النيابة العامة في بيان، أنها باشرت التحقيقات في البلاغ الذي قدمه محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب،

المستشار ياسر قنطوش، ويتهم فيه شقيقها وآخرين بالتهجم عليها داخل مسكنها واصطحابها لأحد مستشفيات دون إرادتها.