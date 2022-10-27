ما فعله الفنان محمد رمضان لتفتيح لون بشرته صدم الجميع.. انكشف سر نمبر وان!!

من المنطقي أن تلجا نجمات الفن لجراحات التجميل المختلفة كي يظهرن أصغر بعشرات السنوات، لكن من المثير للدهشة أن يفعل ذلك النجوم الرجال أيضًا.

ويبدو أن النجم محمد رمضان قد انضم إلى هؤلاء ابعدما ظهر مؤخرًا بياض بشرته الملحوظ، والذي أثار تكهنات بشأن قيامه بعمليات تجميل للحصول على لون بشرة قمحي بدلًا من لونه الأسمر الذي عرفه به الجمهور منذ بدايته الفنية.

محمد رمضان، تصدر مؤخراً حديث السوشيال ميديا، بسبب صور نشرها على حسابه على “إنستجرام” وهو داخل طائرته الخاصة وعلق عليها قائلاً:” فقط السماء هي الحد” ، لكن الجمهور أثار تساؤل بشأن ظهوره ببياض بشرة ملحوظ، رغم إنه معروف بسماره.

تلك التفصيلة هي التي أثارت التساؤلات، فالبعض اعتبر الصورة معدلة بالفوتوشوب والبعض الآخر أكد أنها “فلتر”، أما آخرون فيعتقدون أن محمد رمضان يجري جلسات عناية بالجسم والبشرة كما يفعل الكثير من المشاهير، وهو ما جعل لون بشرته يتغير بشكل طبيعي نتيجة تلك الجلسات، حيث أصبح أمر تفتيح البشرة سهلاً بعد التقنيات الطبية الحديثة أشهرها “حقن الجلوتاثيون للتفتيح”، ولم يعلق رمضان على الأمر حتى الآن.

السخرية التي تعرض لها رمضان جاءت مشابهة لما تعرضت له الفنانة المغربية دنيا بطمة بعدما ظهرت مؤخرًا بتغيير جذري في شكلها وجسدها بعد الكثير من عمليات التجميل ليتحول شكلها تماماً حتى لون بشرتها، وأثارت الجدل منذ أيام بعد سؤالها عن سر التغيير المفاجئ، حين قالت أنها كانت تعتني ببشرتها وتشرب الكثير من الماء وتنام باكراً، وهو ما جعل الجمهور يسخر من ردها.

من هنا جاءت السخرية على محمد رمضان، حيث علّق أحد المتابعين على صوره قائلاً: “لا متقولش أنك بتنام بدري أنت كمان.. ثقة في الله بشرته ابيضت”.

أفراد عائلة محمد رمضان تتعرض للتحيز على أساس اللون “أنا فخور بلوني ولون أبي وأولادي .. ومبسوط أن ولادي هيطلعوا ضد العنصرية والدليل أن أمهم ووالدهم من لونين مختلفين عن بعض”.

هكذا رد الفنان المصري محمد رمضان على تعليق، على صورة جمعته بابنه الصغير، أثار ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كعادته شارك رمضان جمهوره كواليس إحدى أغنيته الحديثة، إلا أنه فوجئ بمتابعة تسخر من لون بشرة ابنه وشعره المجعد، إذ كتبت: “المصيبة أن محدش من عياله في جمال أمهم ولا لونها”.

وعلى إثرها، أعاد الفنان محمد رمضان نشر التدوينة مع تغطية اسم صاحبتها، معربًا عن فخره بلون بشرته.

تفاصيل شخصية محمد رمضان في مسلسل «العمدة» وعلى صعيد آخر، كشف مصدر مقرب من الفنان محمد رمضان أنه سوف يقدم شخصيتين في “مسلسل العمدة” الذي يقوم ببطولته للعرض في شهر رمضان المقبل، حيث يجسد شخصية العمدة “جعفر” ووالده أيضًا.

وأضاف المصدر أن جعفر سوف يتزوج من أربع سيدات ضمن أحداث المسلسل الذي سوف يبدأ تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتابع المصدر أن هناك طريقة عمل يتبعها رمضان وسامي كي يضمنا نجاح المسلسل، فبعد كتابة حلقات المسلسل كاملة، يجتمع الاثنين داخل مكتب رمضان بمنطقة المهندسين ويتناقشان في كل مشهد على حدة، ويقومان ببعض التغييرات الخاصة بالمشاهد والجمل الحوارية، ويضيفان بعض المصطلحات الرنانة التي تلفت انتباه الجمهور، بجانب إضافة مشاهد وأحداث تجذب الجمهور، مثلما فعل الاثنين في مسلسل “الأسطورة” بمشهد مقتل رفاعي الدسوقي ومشهد الطفلة التي تركها فتحي البرنس “أحمد زاهر” في مسلسل “البرنس” والتي حصدت ملايين المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.