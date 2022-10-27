لن تصدق أن هذا يحدث .. اغرب حالات الزواج في العالم ما تفعله ام العروسه مع العريس داخل الحمام قبل الزفاف لا يستوعبه عقل ولايصدقة احد؟

نسمع بوجود حالات غريبة ومربية في بعض الأحيان مما يجعل علي العقول تصديقها في العالم يستعد العرسان من أجل إحياء اجمل ليلة من ليالي الافراح حيث يجتمع أشخاص مع بعضهم البعض بصورة كبيرة من عمل حفل الزفاف ولكن بطرق نعتاد عليها.

ولكن إذا كان الأمر يحدث ولكن بصورة غربية جدا في بعض دول العالم من عادات وتقاليد الزواج التي تختلف من دولة الي أخري احيانا ما يفعله العريس هو قطع عضو من أعضاء زوجته.ودولة أفريقية أخري مثل ما يحدث في غنيا يقطع العريس إصبعه أمام الحاضرين وتقديمه لزوجته التي تقوم بالاحتفاظ به وعند موته تقوم العروسة بقطع جميع أصابعها وتقوم بالعيش بدون أصابع و تدفن أصابعها معه.

وما يحدث في الصين اغرب من الخيال حيث تقوم العروسة بالبكاء لمدة شهر كامل كل يوم أكثر من ساعتين وقبل الزفاف بخمسة عشر يوم و ينضم إليها كل العائلة والأصدقاء.

والاغرب من الخيل تقديم الزوج لزوجته مجموعة من الفئران ويقوم بعطائه الي عروسته قبل الزوج عند التقدم الي خطبتها في اندونيسيا وفي اندونيسيا أيضا ليس علي الزوجة السير علي قدميها وانما يقوم ابها بحملها الي بيت زوجها مهما كانت المسافة.

إنما الأغرب من ذالك هو ما يحدث في دولة غربية والعادات والتقاليد في هذه البلد غربيه جدا وهي عدم دخول الزوج والزوجة دخول الحمام نهائيا لمدة ثلاثة أيام والعجيب والغريب هو رمي الزوجة من الأقارب والأصدقاء بالقمامة والبيض والغرض من هذا في دولة استكلندا هو مدي تحمل الزوجة مدي مسؤولية الزوجة علي مقاومة الحياة