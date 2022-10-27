الفنانة إلهام شاهين اعترفت لكلّ أفراد أسرتها بوصيتها الأخيرة فأقسموا ألا تُطبق لو تنطبق السماء على الأرض.. لن تصدّق بما أوصت !

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تصريحات مثيرة للفنان إلهام شاهين تصمنت وصيتها في توفاها الله(عزّ وجلّ وتعظم).



وفي فيديو متداول أدلت الفنان بتصريحات أكّدت رفض أسرتها وصيتها الأخيرة والمتعلقة بالتبرع بأعضائها السليمة فور وفاتها.

وتقول "جمعت أشقائي وأبلغتهم بضرورة تنفيذ وصيتي لأن والدي الراحل كان بحاجة لزراعة كبد، ووالدتي خافت عليا حينها من تبرعي لها بجزء من كبدي ومات".



وتكشف تصريحات الفنانة في الفيديو رفض أسرتها القاطع للوصية ، مؤكّدةً أن "أفراد أسرتها المصدومين أبدوا تخوفهم من لحظة وفاتها التي تكون صعبة".



الجدير بالذكر أن هذه الوصية المثيرة للجدل رأى فيها الأشقاء والوسط الإسلامي في مصر مخالفة لشرع الله وأقداره على عباده.