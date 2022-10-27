ترك التمثيل بسبب محمد هنيدي واشتغل عامل نظافة في الحرم النبوي الشريف.. لن تصدق من يكون؟!

تحدث الفنان علاء مرسي عن اصعب اللحظات في حياته بعدما فشل ان يصبح بطلا في السينما.

واكد خلال لقائه ببرنامج " نص الكلام" الذي تقدمه راغدة شلهوب، انه كان يستعد للقيام ببطولة فيلم سينمائي من تأليف نجيب محفوظ واخراج عمر عبد العزيز إلا انه فوجئ بتوقف الفيلم، وذهاب السيناريو للفنان محمد هنيدي.

واضاف مرسي انه اصيب باليأس والاحباط، لذلك سافر وقتها الي المدينة المنورة كعامل نظافة، وظل بالمسجد النبوي لمدة عام كامل، بعدها اقنعه احد الاصدقاء للعود الي مصر مرة اخري والعودة الي الفن لكنه فشل ايضا في ان يصبح نجماً.