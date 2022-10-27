بعد الفنانة شيرين عبد الوهاب.. شاهد إحتجاز الفنانة أروى في المستشفى يحدث ضجة واسعة!! أول صورة لها تدمي القلوب !

تواجه الفنانة اليمنية أروى نفس مصير الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد احتجازها في المستشفى، بعد نشر صورة لها وهي في أحد المصحات.

ونشرت الفنانة أروى صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، معلنة تعرضها لوعكة صحية واحتجازها في المستشفى.

وأصدرت المطربة المذيعة أروي أغنيتها الجديدة “قلبي” عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب ، وهى الأغنية التي كانت أروى قدمتها لأول مرة بحفلها في إكسبو دبي منذ أيام، وأصدرتها بشكل رسمي مع فيديو من الحفل.

“قلبي” من كلمات وألحان تراث يمني، وتوزيع عمرو عبد، ومزجت فيها أروى بين اللغتين العربية والإنجليزية بتوزيع عالمي.