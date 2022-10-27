عايزه تجنني زوجك.. ضعي قليلاً من الفازلين على هذه المنطقة من جسمك ثم أضيفي عليها رشة من عطرك المميز وستحصلين على نتيجة مذهلة ستجعلك تكررينها كل يوم

لقد ولت المفاهيم الخاطئة بأن بشرتك لا يمكن أن تحمل الرائحة، أو أن هذا العطر ليس لك! إليك 5 نصائح لجعل عطرك يدوم لفترة أطول، سنخبرك بها في هذا المقال!

• استخدمي الفازلين هذه الطريقة أثبتت فعاليتها! نظرًا لأنه مليء بالمكونات النشطة التي تمنع الإمتصاص، فإن الفازلين يساعد بشرتك على الإحتفاظ بالرائحة أكثر. كل ما تحتاجينه هو وضع كمية صغيرة من الفازلين في راحة يدك، وامزجي ثم افركي الأماكن التي تريدين أن تعطريها. اتركيه يتغلغل في بشرتك جيدًا، ثم عطري نفسك. إنه إجراء مضمون! • رطبي بشرتك هذه هي إحدى أهم الخطوات للحصول على بشرة جميلة، من ناحية أخرى، فإن ترطيب بشرتك سيسمح لعطرك أيضًا أن يدوم لفترة أطول. إذا كنت تتعطرين بعد وضع الكريم المرطب، فسيتم التقاط العطور بواسطة المادة الدهنية للكريم، وستبقى الرائحة على الجلد لفترة أطول. لن يكون الحال هكذا إذا كنت تتعطرين مباشرة على بشرة جافة!• أضيفي الزيت تعتمد الحيلة على نفس مبدأ استخدام المرطب. تعتبر زيوت الجسم وسيلة رائعة للحفاظ على رائحتك لفترة أطول، لذلك لا تترددي في استخدامها! انشري بعض الزيت النباتي (يفضل أن يكون غير معطر) على مناطق الجسم التي تريدين تعطيرها، ثم رشي العطر بعد ذلك. سوف يستمر لفترة أطول بكثير من البشرة الجافة، وسوف تشكرك بشرتك أيضًا! • اختاري عطرك بعناية بينما يمكن لأي شخص أن يضع العطور، فمن الصحيح أيضًا أن بعض أنواع البشرة تحتفظ بالعطور بسهولة أكثر من غيرها، وقد يكون من الجيد أخذها في الإعتبار. نظرًا لأن الجلد عضو حي يتنفس ويتعرق ، يمكن أن يؤثر ذلك على طريقة احتفاظه بالرائحة. إذا كانت بشرتك تميل إلى الإحتفاظ بالروائح بسهولة، فلا تترددي في اختيار ماء تواليت، لأنه سيستمر لفترة أطول عليك. يجب أن تعلمي أنه في المتوسط، يتكون ماء التواليت من خلاصات عطرية بنسبة 7 إلى 12٪. كما أن تركيز العطر في ماء العطر (Eau de parfum) هو بين 12 و 20٪ ، بينما يتراوح المعدل في العطر بين 20 و 40٪.

• معرفة مكان تخزينه هذا جانب من جوانب الحفاظ على العطر غالبًا ما يتم تجاهله: المكان الذي يحفظ به.

اعلمي أن الرطوبة والحرارة الموجودين بقوة في الحمام لهما تأثير في تقليل جودة عطرك وتطايره. لتجنب هذه المشكلة، قومي بتخزين عطرك في مكان جاف، بعيدًا عن الضوء والحرارة، ويفضل أن يكون بعيدًا عن النوافذ