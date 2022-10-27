فضيحة اخلاقية تهز المملكة .. سعودي يجبر اخته على ممارسة الرذيلة معه كل ليلة .. وعندما اخبرت والدها كانت المفاجأة القاتلة التي يشيب لها شعر الرأس!!

اجبر شاب سعودي اخته على ممارسة الجنس معه كما يحدث في الافلام الاباحية.

واعترفت الشابة التي تدعى غدي إن اخوها كان يشاهد افلام اباحية ثم يجبرها على تطبيق اللقطات معه .واشارت الى انها اشتكت لوالدها لكنها لم تجد منه اذان صاغية ، وهو ما اصابها بصدمة كبيرة وكأن الامر لا يعنيه

الامر الذي دفع بالفتاة الى مواقع التواصل الاجتماعي لتنشر رسالتها وتطالب بانقاذها من هذا العمل الاجرامي من قبل افراد اسرتها.

ولم تجد الفتاة السعودية غدي عيد الأحمدي، طريقة للتعبير عن معاناتها، إلا باللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي، إذ بقيت، كما تزعم، سنوات عديدة ضحية تحرش جنسي من دون أن تجد آذانا صاغية لشكواها حتى داخل أسرتها.

وكشفت ان والدها لم يعر الامر اي اهتمام بل انه نهرها وطلب منها الصمت .

وقالت غدي في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، إنها تعرضت "للتحرش الجنسي والاغتصاب لمدة ست سنوات"، على يد شقيقها عندما كانت بين التاسعة والخامسة عشرة من العمر.