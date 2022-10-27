أشهر فنانة مصرية فائقة الجمال (اعتزلت الفن تماماً مقابل 18 مليون دولار )وقصرين في كندا وإنجلترا .. ستنصدم بشدّة عندما تعرف من هي.

كما يقال في غالبية الأوقات والأزمان وعلى مر العصور، الفرصة تأتي مرة واحدة في العمر وهنا عليك أن تستغلها أحسن استغلال وتصل إلى أحلامك

أو أن تقف مكتوف الأيدي وتهدر مثل هذه الفرصة التي تسنح على طبق من ذهب ، لكن الفنانة التي نحكي عنها اليوم استطاعت أن تحسن استغلال الفرصة التي لاحت لها فخير فعلت الفنانة المصرية القديرة جيهان نصر.



هنا نحكي حكاية جديدة عن الفنانة الرائعة جيهان نصر التي قدمت عديد من الأعمال الفنية خلال فترة التسعينيات، كما أنها قدمت طوال مسيرتها ما يقارب من 60 عملا فنيا ومن أشهر

أعمالها التلفزيونية "المال والبنون 2"، "من الذي لا يحب فاطمة"، و"أسرار خاصة"، كما قدمت عدد من الأفلام منها "الكيت كات"، و"الحب فى طابا"، و"البحث عن توت عنخ آمون"،

و"لعبة الإنتقام "و"زوجة رجل مهم"، كما قدمت أعمال في المسرح أيضا منها "أنا والنظام وهواك"، و"المحظوظ وأنا"، وفوازير "الحلو ما يكملش"، فضلا عن آخر من الأعمال الكبيرة والرائعة في حياتها الفنية.

قصة الفنانة المصرية جيهان نصر ظهرت بقوة في وسائل الإعلام المختلفة في أعقاب اعتزالها الفن على الرغم من الشهرة الكبيرة التي حققتها في فترة التسعينيات، خاصة أنها في عام 1997 تزوجت من الملياردير السعودي سعود الشربتلي،

الذي تردد أنه هو من طلب منها اعتزال الفن والتفرغ للأسرة في ذلك الوقت، وعلى إثر هذه المطالب وافقت الفنانة المصرية واتخذت قرارها بالزاوج فعلا من الرجل السعودي،

وذلك عندما تم عرض الزواج عليها من قبل رجل أعمال سعودي خاصة أنه أهدى لها مهرا وصل إلى 18 مليون دولار وقصرين فاخرين الأول في إنجلترا، والثاني في كندا.