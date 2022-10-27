عادت المياة الى مجاريها.. بيكيه لم يتحمل دموع شاكيرا وذهب لمنزلها ..لن تصدق ماحدث في 10 دقائق فقط!!

ضجت مواقع السوشيال ميديا بأخبار تفيد بعودة اللاعب الاسباني الشهير بيكيه لصديقته شاكيرا، مؤكدين أنه لم يتحمل دموعها في مقطع اغنيتها الأخيرة.



ولأول مرة منذ إنفصالهما، زار اللاعب الإسباني جيرارد بيكيه المنزل الذي كان يجمعه بالفنانة العالمية شاكيرا، وذلك بعد إصدارها أغنيتها الجديدة،

والتي تكلمت فيها عن الأذى الذي تعرضت له في علاقتهما.وبعد التأكد، تبين أن بيكيه قرر زيارة المنزل من أجل إصطحاب طفليهما، وعندما وصل بسيارته حاول مراوغة الصحافيين الذين كانوا يقفون عند مدخل المنزل، وتفاديهم بكل الوسائل، ونجح في ذلك.



ورجحت المعلومات أن جيرارد بيكيه جاء لإصطحاب ولديه في نزهة، وبقي داخل المنزل حوالي الـ 10 دقائق فقط، وبعدها غادر برفقتهما، من دون أن يقول أي كلمة للصحافيين.