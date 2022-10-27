اجعلي زوجك في قمة السعادة. ثلاث طرق لإستخدام « القرنفل وزيت الزيتون» في غرفة النوم.. تعرفي عليها واستمتعي بحياتك حتى لو كان عمرك يتجاوز الخمسين عاماً !

يعتبر الشعر من أهم معالم الجمال بالمرأة، لذلك تحرص الكثير منهن على الإهتمام والعناية به بطريقة خاصة، وترتاد أكثرهن على صوالين التجميل ويصرف مبالغ كبيرة في سبيل ذلك،

وفي هذا المقال سنقدم لكم وصفة طبيعية بسيطة وغير مكلفة، يمكن تحضيرها في المنزل وتجربتها في تطويل وتنعيم الشعير وزيادة كثافته، وهي وصفة "القرنفل وزيت الزيتون"، حيث يُعتبر القرنفل من الأعشاب المشهورة حيث يدخل في المجال الطبي بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والبكتيريا والفطريات، كما أن زيت الزيتون معروف بفوائده المتعددة للبشرة والشعر، وعند اضافتهما معاً فإن فوائد زيت الزيتون والقرنفل للشعر ستكون كثيرة، وهذا ما سنتعرف عليه في السطور القادمة.

وقبل التعرف على وصفات القرنفل وزيت الزيتون المستخدمة للشعر، سنتعرف أولاً على فوائد كل منهما للشعر. أولاً القرنفل يحتوي القرنفل على مجموعة من العناصر والفيتامينات الهامة للجسم والشعر، مثل المنجنيز والكالسيوم والحديد، وفيتامينات A,C,K مما يُعظم من فوائده للشعر بفضل خصائصه المضادة للفطريات والبكتيريا.

ويُمكن استعمال أعواد القرنفل للشعر من خلال اضافة أحد الزيوت إليها، أو طحنه ومن أبرز هذه الزيوت “زيت الزيتون”، المعروف بفوائده الجمة للشعر حيث يُساعد في تنعيمه وعلاج أي تلف وتقصف به. وتتمثل فوائد القرنفل للشعر فيما يلي: - منح شعرك النعومة واللمعان. - منع تساقط الشعر. - تنشيط الدورة الدموية بفروة رأسك. - تحفيز نمو خصلات شعرك. - التخلص نهائياً من حشرات الشعر. - علاج تلف الشعر وتقصفه. - ترطيب الشعر الجاف. - إنبات الشعر وإطالته.

- القضاء على قشرة الشعر نهائياً. - تقليل ظهور الشعر الأبيض من خلال تحفيز إنتاج المادة المسؤولة عن تلوين الشعر. ثانيا زيت الزيتون فوائد زيت الزيتون للشعر فتتمثل فيما يلي: - ترطيب الشعر الجاف من جذوره حتى أطرافه. - حماية الشعر من التساقط. - يحتوي على نسبة عالية من فيتامين E مما يُساهم في علاج الشعر التالف والمُجهد. - الحفاظ على مادة الكيراتين الطبيعية بشعرك. - علاج تلف الشعر وتقصفه الناتج عن الإفراط في استعمال مكواة الشعر والسيشوار والصبغات. - انبات الشعر وزيادة كثافته. - تحفيز نمو الشعر. خلطات زيت الزيتون والقرنفل للشعر هناك أكثر من خلطة يُمكن من خلالها الحصول على شعر ملمسه ناعم وصحي تتمثل فيما يلي:

الوصفة الأولى اخلطي ملعقتين من زيت القرنفل مع 1/2 كوب من زيت الزيتون، ثم ضعيهم في وعاء على نار هادئة لدقائق معدودة، واتركيه ليبرد وبعد ذلك ضعي القليل من الزيت بين يديكِ لتدفئته، دلكي فروة رأسك بالزيت ومشطى شعرك ثم اتركيه 20 دقيقة، وبعدها اشطفي شعرك بالماء والشامبو وذلك بمعدل 3 مرات أسبوعياً. الوصفة الثانية اخلطي ملعقة من القرنفل المطحون مع 1/2 كوب من زيت الزيتون الدافىء، وضعيهم في برطمان زجاجي نظيف وقلبيه جيداً، واتركيه لمدة 3 أسابيع وبعد هذه المدة رجي البرطمان قبل استعمال الزيت ثم ادهني به شعرك من الجذور حتى الأطراف.

اتركي الزيت على شعرك لمدة ثلث ساعة، وغطيه بقبعة الاستحمام وبعد ذلك اشطفي شعرك بالماء والشامبو وذلك بمعدل مرتين أسبوعياً. الوصفة الثالثة اخلطي 2 ملعقة من القرنفل المطحون، مع 1/2 كوب من ماء الورد، وملعقة من زيت الزيتون، وملعقة من زيت الخروع، ادهني شعرك بالخليط من الجذور حتى الأطراف ودلكي فروة رأسك به لمدة 5 دقائق.

اتركي الخليط على شعرك لمدة 30 دقيقة، وبعدها اشطفيه بالماء والشامبو، وتُساعدك هذه الوصفة في الحصول على شعر ناعم ولامع كالحرير، كما أنها تُقلل من تساقط الشعر.