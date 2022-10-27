أول صور لـ شيرين عبد الوهاب وهي تبكي داخل المصحّة النفسية تهز الجميع وتحزنهم!! ماذا يحدث لها !

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل شيرين من المستشفى، زعموا أنها قامت بتسجيله من حيث تتلقى العلاج بعدما انقطعت عن التواصل مع الناس.



وإنتشر عبر السوشيل ميديا تسجيل صوتي للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، وزعم المتابعون بأنّه التسجيل الأوّل لها من داخل المستشفى حيث تتلقى العلاج بما خصّ الأمراض النفسية وعلاج الإدمان.



وفي التسجيل، يمكن سماع صوت شيرين وهي تبكي بحرقة معتذرة من جمهورها وتقول: “والله العظيم انا مظلومة”، وأضافت: “حد متربص بشيرين. عايز يشوه صورتي. انا راسي تعبان قوي. والله العظيم انا مظلومة… في مؤامرة عشان انا ما عملتش حاجة”.



كما انتشرت فيديو لها قيل أنه من داخل المستشفى وهي تغني مقطع من اغنية "كده يا قلبي" وتظهر وهي تبكي أثناء غناها للأغنية.

وبالرغم من أن هذا التسجيل يعود فعلاً لشيرين، إلا أنه قديم ويعود تاريخه لعام 2019 وتحديداً شهر مارس منه خلال مشاركتها في حلقة مع الإعلامي عمرو أديب،

وحينها كانت تخوض الفنانة المصرية أزمة تصريحات كانت قد أطلقتها في البحرين، أوقفت بسببها عن الغناء.



أما الصور المسرّبة فلا زالت حتى الآن محل شك ولا يعلم إن كانت فعلاً التقطت من داخل المستشفى أم في فترة سابقة.



أزمة هذا التصريح

بدأت أزمة هذا التصريح المتداول لشيرين بحفلة غنائية أحيتها في البحرين، وقالت خلال الحفلة ممازحة الجمهور: “أنا هنا اقدر اتكلم لكن اللي بيتكلم في مصر بيتحبس”.



وعلى خلفية هذا الكلام، تقدّم أحد المحامين المصريين ببلاغ الى النائب العام المصري يتهم فيه الفنانة المصرية بالتطاول على البلاد بالإضافة إلى نشر أخبار كاذبة،

كما تحرّكت نقابة المهن الموسيقية لإيقاف شيرين عن الغناء واحالتها على التحقيق.دخلت في نوبة عصبية شديدة… الأطباء لجأوا إلى هذه الطريقة لتهدئة شيرين



وعلى خلفية هذا التصريح، قالت شيرين في مداخلة مع عمرو أديب: “أنا غلطانة وزلة لسان”.، وأضافت: “والله ما نيتي كنت أتكلم عن مصر، أنا غلطت وأنا أسفة إني بتكلم وبهزر مع ناس،

المفروض كنت أحترم اسمي وكياني وعاوزة أقول والله العظيم أنا عمرى ما وقفت فى مكان غير لو كنت حابة الناس اللى فيه وعاوزة أقرب منهم وأضحكهم،

أنا غلطانة وبتأسف لكل إنسان زعلان منى وحقكم عليا، أنا آسفة، وأنا مش بستعطف الناس، والله العظيم أنا ست أبسط مما تتخيلوا، ممكن تكون طيبتى الزايدة حطتنى فى الموقف ده، وأنا مش عارفة أرتب أفكارى عشان أقولكم نفسى أقول ايه”.