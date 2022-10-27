بكل صراحة وبدون خجل !! فريدة سيف النصر تفضح سر روبي ومي عمر.. هذا ما كان يحدث بينهما في الكواليس !

تحدثت الفنانة فريدة سيف النصر عن كواليس مسلسل "رانيا وسكينة"، الذي شاركت في بطولته مع الفنانتين مي عمر وروبي، وعُرض في الموسم الرمضاني الماضي 2022.

وقالت فريدة سيف النصر: مبقاش فيه مخرجين زي زمان وبيجيبوا عيال صغيرة تخرج ومش مهنتهم الأساسية، زي مسلسل رانيا وسكينة المخرجة مكنتش عارفة تسيطر على الفنانين ولا التصوير.

وواصلت فريدة: كان بيحصل خلافات في كواليس المسلسل وروبي ومي عمر بيسيبوا اللوكيشن وأنا قاعدة مستنياهم مع إن مشاهدي كانت قليلة في المسلسل، ومعظم المخرجين حاليا مش متمكنين زي زمان ما عدا عدد قليل منهم، والمخرج بيكون مش فاهم حاجة وأنا اللي بقوله أعمل إيه وخد بنصيحتي، والجيل الجديد فيه حاجة غلط وكل واحدة تعمل مسلسل ولا فيلم تفتكر نفسها نجمة.

يذكر أن مسلسل رانيا وسكينة ضم عدد كبير من الفنانين من بينهم عمر الشناوي، أحمد خالد صالح، صبا الرافعي، محمد رضوان، ومن تأليف محمد صلاح عزب، وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداث المسلسل في إطار من الكوميديا.