معلمة سعودية مارست الشذوذ مع تلميذة حسناء .. وبعد شهور وقعت الكارثة التي صدمت سكان المملكة!

العلاقة بين المعلمات في المدارس وبين التلميذات ينبغي ان تكون شبيهة بالعلاقة بين الام وابنتها او في اقل تقدير وكانها اختها الصغيرة .

لكن لكل قاعدة شذوذو ، فقد اعجبت معلمة سعودية باحدى التلميذات والتي كانت ذات جمال ملفت وبدأت تتقرب إليها . عملية الشذوذ الجنسي الذي مارسته المعلمة مع التلميذة المراهقة بدأ بالملامسة ودعوتها الى مكتبها بعد انتهاء الدراسة، واستمر هذا التقارب حتى بدأت المعلمة تشبع رغباتها المريضة مع التلميذة الحسناء التي لم تكن تعلم ماذا تفعل .

هذه الواقعة حدثت في شرق المملكة وتحديدا في مدينة الدمام بالسعودية . وبعد ان كشفت والدتها الامر وذهبت الى الشرطة تم استدعاء زوج المعلمة لاستكمال التحقيق .

وقد شعر الزوج بصدمة كبيرة من العمل المشين الذي قامت به زوجته ، ما دفعه لتطليق زوجته على الفور وطلب يد الفتاة المراهقة من والديها اللذان اعلنا موافقتهما لتنتهي فصة درامية سببها معلمة شاذة خرجت عن كل الوقانين والاعراف .