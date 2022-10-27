هل فعلاً لم يتمكن الأطباء من إنقاذ الفنانة شيرين؟!! مصدر مقرب من الفنانة يجيب ويكشف تفاصيل أزمتها الخطيرة!!

كشف مصدر مقرب من الفنانة شيرين عبد الوهاب، تفاصيل الحالة الصحية التي تمر بها النجمة الكبير، بعد ان ترددت أنباء عن عدم تمكن الأطباء من انقاذها من أزمتها الأخطيرة.

وأكد المصدر الذي تربطه علاقة قوية بالفنانة وعلى تواصل مع عائلتها، أن شيرين تستجيب للعلاج بشكل جيد، وأنها تجاوزت بشكل كبير مرحلة الصدمة النفسية التي عاشتها خلال الأيام الأولى من إيداعها في المصحة النفسية.

وتابع: " شيرين نُقلت إلى المستشفى في حالة نفسية وصحية سيئة، كانت في إنهيار تام وتعامل معها الأطباء بالشكل اللازم، ولم يكن جيدًا أو إيجابيًا لحالتها ما حدث أمام المستشفى من تجمهر بعض أصدقائها مع طليقها حسام حبيب، وسريعًا تم تدارك الأمر، وهي الآن في وضع صحي أفضل".

وحول ماتردد عن مدة علاجها أوضح "المصدر" أن مدة العلاج والتعافي لا يمكن تحديدها الآن بهذه السهولة، هناك فريق طبي يباشر علاجها وسيحدد التوقيت المناسب لخروجها من المستشفى، كما أنها تحتاج لرعاية طبية وصحية دقيقة بعد خروجها من المستشفى وهذا هو الأهم .

وكشف المصدر أن الأطباء حددوا قائمة ممنوعات محظور اقتراب شيرين منها في الفترة الحالية على رأسها مواقع التواصل الاجتماعي ، والهاتف المحمول، والتعرض لوسائل الإعلام أو مشاهدة التلفزيون، مع الاكتفاء بإيصال رسائل الدعم التي تتلقاها من محبيها وزملائها عبر الفريق الذي يتابع حالتها .

وقال المصدر: " عائلة شيرين بجانبها دائمًا، ولكنها لم تقابل بناتها حتى الآن وهذا بأمر الأطباء تجنبًا لأي أزمة أو صدمة نفسية قد تنتج عن هذا اللقاء، ولا صحة لما يقال بأن الزيارات متاحة لزملائها وأصدقائها فالأمر شديد الحساسية، وليس مسموحًا لأي شخص أن يزورها"