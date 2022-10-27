حتى لو كان عمرك فوق الخمسين عاما.. إستخدم 3 حبات من القرنفل بهذه الطريقة قبل العلاقة بدقائق وشاهد القوة الخارقة التي تتمتع بها!!

رغم انتشار الكثير من الأدوية والمنشطات الجنسية المخصصة لمعالجة المشاكل الجنسية التي تصيب بعض الرجال مثل سرعة القذف، وضعف الإنتصاب، إلا أن الكثير من الرجال يتخوفون من استخدامها بسبب الأثار الجانبية التي قد تنتج عنها، لذلك يلجأون إلى الطب البديل والمواد الطبيعية باعتبارها آمنة وسريعة المفعول،.

وفي هذا المقال سنقدم لكم وصفة القرنفل المذهلة التي أثبتت التجارب قدرتها على معالجة الكثير من المشاكل الجنسية التي يعاني منها بعض الرجال، ويمكن لثلاث حبات من القرنفل قبل مضاجعة زوجتك أن تغير حياتك وتعزز نشاطك الجنسي، وذلك لأن القرنفل يملك قيمة غذائية وصحية كبيرة بسبب احتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة والمفيدة التي يحتاجها الجسم لتأدية وظائفه بكل كفاءة واقتدار، كما ويُعد القرنفل أحد المركبات التي تحوز على شهرة واسعة وكبيرة بين أوساط الناس في جميع أنحاء العالم منذ قرون عدة وذلك لأنه يستخدام لأغراض غذائية وطبية ودوائية كثيرة إذ يدخل في تركيب عدة وصفات طبية وغذائية وتجميلية تعزز صحة الجسم وتجعله يتمتع بالقوة اللازمة، بالإضافة إلى أهم فائده يمكن الحصول عليها من القرنفل هي تعزيز القدرة الجنسية لدى الرجال ومعالجة المشاكل التي تتسبب باضعافها.وقد كشفت الدراسات الطبية الحديثة والأبحاث العلمية والتجارب العملية قدرة القرنفل الهائلة في تعزيز الصحة الجنسية للرجال وجعلهم أكثر قدرة وقوة أثناء العلاقة الجنسية حيث يعمل القرنفل على زيادة الرغبة وتعزيز الانتصاب لدى الرجال وبالتالي زيادة مدة العلاقة بين الزوجين.

كما يعمل القرنفل أيضا على زيادة تدفق الحيونات المنوية وتنظيف مجاريها ويساعد على تخليص الرجال من التوتر أثناء العلاقة وبالتالي زيادة فترة الانتصاب واستمرار العملية الجنسية لوقت طويل ما يجعل الطرفين يشعرون بالرضا.

وتأتي هذه الفوائد بسبب احتواء القرنفل على العناصر الغذائية والمركبات الطبية اللازمة التي تقوم بتعزيز القدرات الجنسية لدى الرجال حيث يحتوي على مركب الأوجينول ونسبة كبيرة من الكربوهيدرات والبروتينات والألياف الغذائية التي تعزز القدرة الجنسية وتساعد على التخلص من المشاكل الجنسية المختلفة.

طريقة استخدام القرنفل قبل المضاجعة

للحصول على الفوائد المرجوة ينصح الخبراء بتناول 3حبات من القرنفل يوميا قبل عشر دقائق من الذهاب إلى النوم ويمكن تناولها عبر وضعها في كوب من الحليب أو مضغها منفردة كما يمكن طحنها وإضافتها لوجبة العشاء حيث إن هناك طرق عديدة لتناوله.

القيمة الغذائية لكل 100 جرام من القرنفل:

-الماء9.87 مليلتر

-السعرات الحرارية 274 سعرة حرارية

-الكربوهيدرات65.53 جرام

-السكريات2.38 جرام

-الالياف الغذائية33.9 جرام

-البروتين5.97 جرام

-الدهون13 جرام

-الكالسيوم632 مليجرام

-الفسفور104 مليجرام

-الحديد11.83 مليجرام

-المغنيسيوم259 مليجرام

-الصوديوم277 مليجرام

-البوتاسيوم1020 مليجرام

-الزنك2.32 مليجرام-المنغنيز60.127 مليجرام

-السيلينيوم7.2 مليجرام

-فيتامين ج0.2 مليجرام

-فيتامين ب0.158:1 مليجرام

-فيتامين ب 0.22:2 مليجرام

-فيتامين ب 1.56:3 مليجرام

-فيتامين ب 0.509:5 مليجرام

-فيتامين ب 0.391:6 مليجرام

-الفولات25 ميكروجرام

-الكولين37.4 مليجرام

-فيتامين أ160 وحدة دولية

-البيتا – كاروتين45 ميكرو جرام

-فيتامين ه8.82 مليجرام-فيتامين ه8.82 مليجرام

-فيتامين ك141.8 ميكرو جرام

فوائد أخرى للقرنفل:

-يُسكّن ألم الأسنان واللثة.

- يقضي على الانتفاخات التي تصيب البطن.

-يُعزز عمل الجهاز الهضمي، ويشفي من القرحة المعويّة.

-يعالج ألم والهتاب الحلق.

-يُنشط الدورة الدمويّة في الجسم ويُعزّز عمل الدماغ.

-يزيد من القدرة على التركيز والحفظ.