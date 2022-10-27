هذا الطفل الذي في الصورة عاش حياة فقيرة وأصبح من اهم وأغنى الفنانين العرب وثروته 50 مليون دولار..خمن من يكون؟!

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لهذا الطفل الصغير، ولكن مالم يتوقعه الكثير أنه صار من أهم وأشهر وأغنى الفنانين العرب.

عاش عمرو دياب طفولة صعبة حيث وُلد في 11 تشرين الأول عام 1961 في مدينة بورسعيد في مصر، ورث قدرته على الغناء من والده الذي كان يعمل حمَّالاً في شركة قناة السويس، وكان يتميز بصوت جميل، وشجع ابنه على الرقص والغناء في المهرجانات منذ أن كان في الثالثة من عمره.

أول أداء لعمرو دياب كان في احتفالات مهرجان 23 تموز في عام 1967، حين استضافته إذاعة بورسعيد ليغني النشيد الوطني المصري "بلادي، بلادي، بلادي"، أداؤه هذا كان موضع استحسان ولفت للأنظار حيث كافأه محافظ بورسعيد وأهداه غيتاراً.

بعد تخرجه من المدرسة عام 1982، دخل المعهد العالي للموسيقى العربية في القاهرة وبعدها بعام أطلق ألبومه الغنائي الأول "يا طارق"، ورغم أنه لم يعرف نجاحاً ملحوظاً فقد شكَّل مدخلاً له إلى عالم الموسيقى والغناء. استمر بعدها دياب وأنتج بين عامي 1984 و1987 ثلاث ألبومات هي: "غني من قلبك"، "هلا هلا" و"خالصين"، وخلال هذا النشاط الإنتاجي تخرج أيضاً من المعهد عام 1986.

وقال الفنان محمد فؤاد إن مسيرته الفنية هو والفنان عمرو دياب كانت صعبة جداً، وإن علاقتهما قوية لدرجة أنهما في بعض الأوقات كانا يرتديان ملابس متشابهة لدرجة كبيرة.

وعلق "فؤاد"، في لقاء سابق برنامج "90 دقيقة" الذي يقدمه تامر عبدالمنعم عبر فضائية المحور، على صورة للفنان عمرو دياب قائلاً: "عمرو بيحب يبقى طالع لابس كويس عشان مش عايز يفتكر انه كان فقير".

وحصل عمرو دياب على عدد كبير من الجوائز خلال مسيرته الفنية ومن أبرزها حصوله عدة مرات على جوائز الموسيقى العالمية كأعلى مبيعات في الشرق الأوسط في عام 1998، 2002، 2007، 2014.

كما حصل ثلاث جوائز من المهرجان العربي السنوي، وجاء التتويج العالمي في حفل الميوزك أوورد في موناكو 1998 ونال جائزة ميوزيك أوورد 7 مرات.

ويعد دياب أول مغني عربي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث قامت المجموعة بتسجيل الفنان عمرو دياب كأول مطرب عربي يحصل على أكبر عدد من جوائز الموسيقى العالمية لأكثر مبيعات في الشرق الأوسط.

وخلال أكثر من 30 عاماً في العمل الفني، إستطاع عمرو دياب أن يحتل قائمة الفنانين العشرة الأغنى عربياً، وذلك برصيد فني عبارة عن أكثر من 50 ألبوم غنائي، وحققت ألبوماته مبيعات هائلة، كما ترجم الكثير من أغانيه إلى عدد من اللغات، أهمها الإنجليزية والروسية والكرواتية والبلغارية والتركية والألبانية والهندية، وشارك بعدد كبير من الإعلانات وتمكن أن يجمع ثروة تقدّر بـ 50 مليون دولار أميركي.