سئل النجم مصطفى شعبان ليه ترفض الزواج وعمرك الآن 50 سنة.. اعترافات الفنان الجريئة لأول مرة صدمت الجميع !!

كشف الفنان المصري "مصطفى شعبان" بشكل غير متوقع السر وراء عدم زواجه حتى الآن، وسبب فشل خطبته الوحيدة وعدم قدرته عليه الآن ، ما مثّل مفاجأت كبيرة للجمهور.

واعتبر "شعبان" أن حياة العزوبية لها جوانب إيجابية وأخرى سلبية كما هو الحال بالنسبة للزواج: "أنا مش شاغل بالي ومش بدور".

ونوه "شعبان"، إلى أنه بات لا يلقي أي اهتمام بالشائعات، التي تفيد بين حين وآخر بارتباطه: "أنا قبلت أشتغل ممثل وأكون شخصية عامة من الأول، فطبيعي ناس تحبني وناس تهاجمني ومتحبنيش".

وأشار "شعبان"، إلى أنه خطب إحدى الفتيات في عام 2006، في علاقة لم تتكلل بالزواج، بل وانتهت سريعًا على حد روايته.

وأرجع "شعبان" سبب الانفصال إلى سنه الصغير وقتها وحماسه وعنده الشديدين: "ما قعدناش كتير".

وحّد تأكيداته "لا تزال الصداقة تجمعه بخطيبته السابقة" فهي " بنت ممتازة ولا نزال أصدقاء" حدّ توصيفه.