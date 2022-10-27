تفاصيل من العيار الثقيل.. هذه خطة حسام حبيب لتدمير شيرين.. إعلامية شهيرة تفضحه على الهواء وأمام الجميع: هذا ما كان يفعله للقضاء عليها!

خرجت الإعلامية نضال الأحمدية عن صمتها، في مقطع فيديو لفضح حسام حبيب وكشف ما وصفته بالخطة الممنهجة لتدمير صديقتها المطربة المصرية.

وأطلقت نضال بثا مسجلاً عبر حسابها بموقع إنستغرام، اتهمت فيه حسام حبيب باستغلال ثروة شيرين عبدالوهاب للإنفاق على نفسه وعلى والدته وقالت:

"حسام حبيب عايش على قفا ست وبتصرف عليك وعلى أمك، مين بيصرف على أمك إنت ولا أبوك"؟.وأكدت أن حسام كان يعاير زوجته السابقة بجهلها لتحطيم ثقتها في نفسها، كما ردت على كل تصريحاته للإعلامي عمرو أديب فيما يتعلق بعدم تحمله مسؤولية إدمان شيرين،

كما كشفت عن استغلاله لثروة عبدالوهاب، وقالت إنها تقدم شهادتها للنيابة العامة، ولربنا، وللرأي العام.

أضافت نضال الأحمدية: "شيرين قبل حسام عملت أهم الإنجازات وبعد ما إتجوزته بقت قاعدة على الكنبة، وحسام كان عنده خطط إنه يسطو عليها، فين الأعمال إللي شيرين قدمتها مع حسام،

كل الكلام إللي قاله كدب، ووجهت نضال لـ"حسام حبيب" رسالة: ليه اختفيت 4 أيام بعد ضرب وسحل شيرين عشان تهرب من الفحص الطبي وإنك مدمن".

وقالت الأحمدية: "عمرو أديب سأل حسام حبيب، هل أنت مدمن؟، قاله، ده كلام منطقي؟!، أنا أهلي عندهم مستشفيات، أنا أهلي مش هسيبوني، معقولة؟،

يا أخي انت بتعترف، إنك بعدت الكل عنها، والكل في رأيك بيعتدي على شيرين وبيسرقها، وبياخدها بالغلط، وبعدت عنها كل خلق الله، بما فيهم أهلها، طب مين أهلها، مش أنت؟، طب أنت أهلك مش هيسيبوك"؟

واستكملت نضال: "أنت سايب شيرين ليه؟ ليه سبت شيرين توصل للمرحلة دي؟، مين كان بيجبلها السم الهاري إللي كانت بتاخده؟،

ليه ما شلتهاش وأخدتها للمسشفتى زي ما عمل أخوها؟، أو سفرتها برا، شيرين عبدالوهاب في 2014 كانت بتبعتلي دوا وكان أعشاب هو ده إللي كانت بتاخده فهل كانت مدمنة قبل حسام"؟.

وكشفت نضال عن تلقيها تهديدات من حسام حبيب على اعتبار أنه لديه علاقات قوية في مصر، وهو ما منعها من السفر إلى مصر خلال الفترة الماضية للوقوف إلى جانب شيرين.

وتابعت نضال الأحمدية: "حسام حبيب كان بيعاير شيرين لأنها ما بتعرف إنجلش وبيحسسها إنها ولا شيء بسبب ده، طيب مين من القامات كان بيعرف إنجلش؟ أم كلثوم؟

عبدالوهاب؟ ببيروت إحنا وضعنا غيركم، إنما أنتوا مصر أم الدنيا.. إحنا بلبنان مجبرين نتعلم لأنه فيه 20 مليون لبناني برا لبنان فبنتعلم لغة غيرنا لأنه ما عندنا وطن متل مصر العظيمة مش بنتعلم لنتفاخر أو نتمنظر".

ووجهت نضال الأحمدية رسالة لحسام حبيب، حيث أوضحت: "أنت بتفتخر أنك متعلم إنجلش وأنت مش عارف لغتك الأم ومش قادر تفرق بين التاء القصيرة والتاء المربوطة؟..محمد صلاح ما بيعرف إنجلش ووصل للعالم بحذائه".

ودافعت نضال عن شقيق شيرين عبدالوهاب بعد اتهامه باحتجازها عنوة في المستشفى للاستيلاء على ثروتها بموجب توكيل عام صادر من شيرين وقالت: "أنا عرفت أجمع معلومات من مليون مصدر، وعملت مقارنة،

لأن ممكن شيرين تكون ما قالتلي، كل الناس أكدوا إنه عمره ما سرقها، فيه ناس قالوا حرام، أمانة عمره ما سرقها، هذا أخوها إللي قال عنه طليقها إنه عايز يسرقها ويحجر عليها، وبيحكي إنه عايز يحميها منه".

وسبق أن كشف حسام حبيب، سبب عدم تنازله عن قضاياه المرفوعة بحق زوجته السابقة شيرين عبدالوهاب، رغم تنازلها عن كل الدعاوى المرفوعة ضده،

مؤكداً أن إهانات شيرين لم تطاله وحده ولكنها طالت أسرته، وكان لا بد أن يرد اعتبار والدته ووالده، ولكنه تعهد بنفس الوقت بعدم التورط في أي أذى يلحق بشيرين.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، إن أسرته تلقت رسائل هاتفية تحمل ما أسماها "شتائم بشعة"،

لم يتعودوا عليها، وقال إن ما حدث من بعض المحيطين بشيرين من تصرفات تتضمن عنفاً لفظياً وجسدياً يعد أمراً غير معتاد في "ثقافة عائلته".