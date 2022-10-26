اتجوزتيه في السر بدون علم زوجته.. ليه؟ الفنانة غادة عبد الرازق تفجر مفاجأة كبيرة بشأن زواجها السري من نجم المنتخب المصري !

هناك ارتباط وثيق بين نجمات الوسط الفني وبين لاعبي كرة القدم، وقديكون السبب الشهرة الطاغية لنجوم الفن ونجوم الرياضة.

مصر ليست استثناءا فقد شهدت الكثير من علاقات الارتباط بين نجوم الفن والرياضة.نسلط الضوء هنا على الكابتن عصام الحضري ومغامراته النسائية، وخاصة في الوسط الفني حيث راجت شائعة عن علاقته بالفنانة غادة عبد الرازق.

ففي وقت ساق وبعد تداول أنباء زواجهما عرفياً، نفت غادة عبد الرازق ما تردد عن زواجها العرفي من عصام الحضري، مشيرة إلى أنه من قبيل الشائعات التي تتردد حولها بين حين وآخر، ولا تلقي لها بالاً.

وأضافت: "أدرك جيدًا أن حزب أعداء النجاح لا يمكن أن يسكت، ولذا ليس لدي وقت كي أضيّعه في الرد على كلام كاذب".

وفي وقت سابق، نفى الحضري الشائعة خلال لقائه مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة": "هو في شخص ممكن يتجوز مرة تانية".