باع بيته.. ماحقيقة افلاس الفنان السوري أيمن زيدان يصدم الجمهور!! وهكذا رثى نفسه بكلمات موجعة !

ضجت مواقع اخبارية مهتمة بأخبار الفن والمشاهير، بأنباء تفيد بافلاس الفنان السوري الشهير أيمن زيدان، الأمر الذي صدم الجمهور، متسائلين عن صحته.

وجاءت تكهنات الجمهور بعد أن عبر زيدان عن حزنه الكبير في رسالة نشرها عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي،

حيث بدت مبطنة وهو يعاتب الزمن الصعب الذي تمر به الأجيال، في اشارة إلى الحياة المعيشية الصعبة التي يمر بها.هل قام ببيع بيته فعلا؟

وقال زيدان في تعليقا منه على صورة لها :

"في حديث عابر قال لي: كنا فيما مضى نسافر لنشتري بيتاً ….الآن صرنا نبيع بيتنا لنسافر….كم هي معادلة موجعة".



وانهالت التعليقات على منشور الفنان، بين متفاجئ ومصدوم من حقيقة بيعه لبيته وافلاسه، الأمر الذي لم يعلق عليه الفنان وظل محض افتراض لا أكثر.



وكان قد طمأن الممثل والمخرج السوري أيمن زيدان محبيه إلى صحة والدته التي أدخلت إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية من وعكة صحية ألمّت بها.



ولم يذكر زيدان ما أصاب والدته، إلا أنه نشر عدداص من الصور لها من على سرير المستشفى وصورة له وهو جالس إلى جانبها مبتسماً وأرفقها بتعليق :"الحمد لله أن عادت إشراقة والدتي الغالية بعد يوم عصيب".