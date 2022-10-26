ياسمين صبري طلعت حامل بجد؟! أول صورة للفنانة وبطنها منفوخة زي البلّونة!!

أثار خبر حمل النجمة المصرية ياسمين صبري ضجة في السوشيال ميديا خاصةً بعد نشر صورة لها وهي ببطن منتفخ مما جعل البعض يؤكد حملها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة برغم تكتمها على الخبر.

وبعد لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة"، أثارت ياسمين صبري حالة من الجدل إذ تطرقا خلال حوارهما للحديث حول مفهوم الأمومة، فحينما سألتها "يونس" عن الأمومة فاجأتها برد غير متوقع قائلة: "الأمومة مفاجأة لا أستطيع التحدث فيها"، متابعة: "أختي لسه مخلفة، وشعور غريب جدا، وحاجة جميلة جدا".

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واستكملت ياسمين حديثها عن الأطفال قائلة: "الأطفال جُمال ولازم الإنسان اللي يقرر إنه يجيب أطفال؛ يكون مهيأ نفسيا، وبيته مهيأ نفسيا، وإن الطفل لا يعيش في العصبية والصوت العالي".

وفي هذا الصدد، علقت فريدة أبو الدهب مُدربة اليوجا الخاصة بياسمين صبري، خلال لقائها ببرنامج ET بالعربي، عن حالة الجدل المُثار حول حمل "ياسمين" موضحة أنها ليس لديها علم أو أخبار مؤكدة تتعلق بحمل ياسمين صبري، إلا أنها كانت تهتم دائماً بالسؤال عنها أثناء حملها، كما كانت تهتم بمعرفة الكثير حول تفاصيل الحمل والأمومة، مما جعلها تعتقد بأنها قد تُفكر في الأمر.

وعن سؤالها حول ما إذا كانت الحامل يُمكنها ممارسة رياضة اليوجا أثناء الحمل مثلما تفعل ياسمين صبري، أجابت قائلة: "طبعاً تقدر تلعب يوجا بس بقواعد وحركات معينة تتناسب مع الحمل حفاظاً على صحة الأم والجنين".

وأوضحت "أبو الدهب" خلال حوارها أنها صديقة ياسمين صبري منذ وقت طويل تعرفت عليها في محافظة الإسكندرية، وتواصلت معها ياسمين لرغبتها في ممارسة رياضة اليوجا وتعلمها، لافتة أنها تتمتع بجسم رياضي ساعدها كثيراً في احتراف اليوجا وجعلها أكثر قوة ومرونة.

ياسمين صبري أعلنت عن استعدادها للمشاركة في رمضان 2023 بمسلسل، دون الكشف عن تفاصيله لتعود للجمهور بعد غياب منذ آخر أعمالها "فرصة تانية"