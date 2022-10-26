زوجة نجم الزمالك محمود علاء تسرق الانظار في ظهور نادر لها.. جمالها حديث الجمهور؟! - صورة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر فيها نجم محمود علاء المعار إلى سيد البلد الاتحاد السكندري مع زوجته التي خطفت الأنظار بجمالها واصبحت حديث الجمهور.

جاء ذلك بعد ان خرجت زوجة محمود علاء مدافع الزمالك السابق والمُعار لنادي الاتحاد السكندري، للدفاع عن زوجها ضد منتقديه، عقب طرده خلال مباراة الاتحاد السكندري ضد الداخلية، في ثاني لقاءات سيد البلد في بطولة الدوري المصري.

الجدير بالذكر ان مدافع الزمالك المعار إلى سيد البلد الاتحاد السكندري، يعيش مرحلة صعبة عقب خروجه من حسابات فيريرا، واللعب مع الاتحاد وتعرضه للطرد في ثاني مبارياته أمام نادي الداخلية، ما عرضه لموجة عنيفة من الانتقاد والسخرية عبر مواقع السوشيال ميديا، وهو ما دفع زوجته إلى الهجوم على منتقديه.