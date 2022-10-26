صدق أو لا تصدق: مي نور الشريف طلعت مطّلقة وهذا الفنان الوسيم كان زوجها!! طلع أوسم بمليون مرة من أحمد عز

تناول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام قليلة فيديو متداول للفنان عمرو يوسف وزوجته النجمة السورية كندة علوش.

ولكن مع انتشار تلك الفيديو تداولت الأحداث عبر مواقع التواصل الأجتماعي عن سبب انفصال "مي نور الشريف" عن عمرو يوسف وارتباطه بالنجمة كندة علوش.

حيث انفصل الفنان الشاب عمرو يوسف عن خطيبته مى نور الشريف فى هدوء تام، وقال عمرو إن الانفصال تم لسبب بسيط وهو "إن مفيش نصيب"، وعلاقته بالفنانة مى على المستوى الإنسانى مازالت وستزال جيدة جدا، وحتي الأن مازالوا أصدقاء وتجمع بينهم اعمال درامية.

الفنانة" بوسي" ترد علي سبب الأنفصال

وأوضحت الفنانة بوسي أنها حتى يومنا هذا لا تعلم سبب انفصال مي نور الشريف عن عمرو يوسف، وكل ما حدث هو أن مي جاءت إليها قائلة: "ماما سننهي الخطبة"، وهي لم تحاول معرفة الأسباب وراء الأمر، غير أن علاقتهما جيدة، على غرار علاقتها مع نور الشريف وقت انفصالهما، وأكدت مي نور الشريف، أن الزواج قسمة ونصيب، وأن نصيبها لم يأت بعد، مشيرة أنها وعمرو تربطهما علاقة صداقة قوية حتى الآن، وأنهما عملا سويًا بعد فسخ الخطبة.

مي نور الشريف ابنة الممثل نور الشريف والممثلة بوسي، درست في مدرسة الميردوديو قسم الأدبي، وفي عام 2004 تخرجت من الجامعة الأمريكية في القاهرة قسم إعلام تخصص إذاعة وفلسفة ومسرح. بدأت التمثيل وهي بعمر ثلاث سنوات من خلال فيلم الحكم آخر الجلسة، لكنها لم تستمر طويلًا حيث توقفت بعد ذلك عن التمثيل، ولكنها عادت بمشاركتها والدها خلال مسلسل الدالي.

بدأت النجمة الشابة مي نور الشريف مسيرتها الفنية وهي طفلة صغيرة وذلك في فيلم "الحكم آخر الجلسة" حيث كانت تبلغ من العمر ثلاث سنوات، وشارك في بطولته والدها نور الشريف ووالدتها الفنانة بوسي والفنانة إيمان الطوخي، كما شاركت في الدراما المصرية فقدمت مسلسل “الدالي” مع والدها أيضًا والذي تم عرضه في عام 2007، وآخر أعمالها الفنية كان مسلسل “اللهم إني صائم” مع النجم مصطفى شعبان والذى تم عرضه في رمضان عام 2017.